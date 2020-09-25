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中國生物新冠疫苗海外已有4.2萬人施打
中國四款新冠肺炎疫苗正在境外進行三期臨床試驗，其中國藥集團中國生物技術股份公司董事長楊曉明24日在第13屆中國生物產業大會上透露，中國生物的新冠肺炎疫苗三期臨床試驗目前正在阿拉伯聯合大公國、巴林等地進行，目前試驗情況顯示安全性良好，已有4.2萬人施打和進行試驗。
楊曉明也表示，公司位於武漢、北京的兩處工廠均已獲得新冠疫苗生產許可證，合計可年產3億劑。
據香港文匯網報導，中國生物24日還向武漢市捐贈了10萬人份（20萬支）新冠肺炎滅活疫苗，用於武漢抗疫一線人員及馳援武漢的醫護工作者的自身防護，楊曉明代表公司向武漢市副市長陳紅輝遞交了捐贈書。
第13屆中國生物產業大會24日在武漢揭幕，楊曉明在會上表示，中國生物的新冠肺炎疫苗目前正在阿拉伯聯合大公國、巴林等地進行三期臨床試驗。目前的試驗情況來看，疫苗的安全性良好。
楊曉明稱，中國的新冠肺炎疫苗離最後的獲批上市，只剩一個三期臨床試驗的距離。他並透露，「北京車間還將進一步擴產至年產6億劑，未來兩個工廠將達到年產量10億劑的規模」。
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