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港媒：建制派不滿林鄭月娥 向中聯辦官員告狀

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社

香港北京的建制派人士近日當著中聯辦官員面前批評香港特區行政長官林鄭月娥，甚至指稱許多建制派議員都不喜歡她。

據明報報導，21日北京中聯辦召集建制派立法會議員出席座談會，討論立法會來年的工作。當天會議分兩場進行，分別由中聯辦副主任陳冬和何靖主持。

報導指出，當天有不少人都有對港府表達不滿，雖然部分未必有直接提及林鄭月娥本人，但言下之意其實是在批評她。

有知情者說，部分建制派對林鄭月娥早有不滿，去年政府修訂「逃犯條例」的嫌隙未能修補。有議員稱，林鄭月娥與建制派見面，當建制派提出建議，林鄭拒絕接納之餘，更不時反駁，讓他們不是滋味。

也有人在會上表示，港府推出政策及措施前，不但建制派不知，連行會成員也未討論過；在場的行會成員張國鈞被追問下，也默認有這種情況。

文章引述一名建制派人士說法指出，民主派討厭林鄭月娥，不少建制派也不喜歡她，「如果林鄭月娥連任特首，不知道社會氣氛會變成什麼景況。」

林鄭月娥 北京 香港

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