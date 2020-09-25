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港警修改記者定義 港警務處：便利真正採訪記者

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港警務處處長鄧炳強。新華社
香港警務處處長鄧炳強。新華社

港警近日修訂「警察通例」中的「傳媒代表」定義，引發媒體不滿。香港警務處處長鄧炳強表示，修改定義不會影響記者的採訪，反而能便利到真正採訪的記者，有些地方或場景可以讓記者靠近些。

據星島日報報導，鄧炳強表示，觀察到過去一年反送中運動記者媒體生態很不同，以往記者一向很合作會「正常採訪」。

鄧炳強認為，「正常採訪」的定義是採訪者不是參與示威活動、不會刻意阻礙警方工作及不會攻擊警員。但過去一年有些著黃背心「疑似」記者人士，作出違反這些原則的事，包含採訪者參與遊行、刻意阻撓警方工作讓疑犯逃走，以及攻擊警員及搶犯等。他強調，尊重新聞自由，但不能影響執法。

香港記協及多個相關組織昨日舉行記者會，表示反對港警的做法，並抨擊港警作為是變相由官方界定記者身分，或為實行官方發牌制度鋪路，嚴重侵犯採訪及新聞自由。

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