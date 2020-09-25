曾助港警破解黃之鋒電話 瑞典科技公司撤出香港

曾為香港警方提供技術破解前香港眾志秘書長黃之鋒電話的瑞典科技公司「Micro Systemation AB」將撤出香港，並停止為香港警方提供服務。

立場新聞引述彭博報導，Micro Systemation AB（MSAB）副行政總裁Mike Dickinson表示，撤出決定與美國今年7月取消香港特殊地位有關，該政策影響公司的在美業務和其他部署。撤出在港業務後，MSAB將不再向香港任何政府機構，包括警方的網絡安全及科技罪案調查科「提供解決方案」（supply solutions），包括提取涉案人士手機資料的科技。

MSAB早前已因出口管制而撤出中國，意味將全面停止中港兩地的業務。報導提到，MSAB自2013年起在中國內地成立分部，其「資料提取產品」（data extraction product）在內地獲得大量訂單。報導引述內部文件指，自港區國安法實施以來，香港警方與MSAB的生意往來頻密，更曾透過MSAB獲得技術，破解黃之鋒的電話，並檢視了當中資料。

報導指出，自港區國安法實施後，香港警方共曾向8間公司尋求電話破解技術協助，另一間有份參與提取黃之鋒電話數據的以色列公司Cellebrite，目前正被當地一名人權律師控告，要求以色列政府終止其向香港出口技術。