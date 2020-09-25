快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾助港警破解黃之鋒電話 瑞典科技公司撤出香港

世界日報 / 香港新聞組／香港25日電
前香港眾志秘書長黃之鋒。（美聯社）
前香港眾志秘書長黃之鋒。（美聯社）

曾為香港警方提供技術破解前香港眾志秘書長黃之鋒電話的瑞典科技公司「Micro Systemation AB」將撤出香港，並停止為香港警方提供服務。

立場新聞引述彭博報導，Micro Systemation AB（MSAB）副行政總裁Mike Dickinson表示，撤出決定與美國今年7月取消香港特殊地位有關，該政策影響公司的在美業務和其他部署。撤出在港業務後，MSAB將不再向香港任何政府機構，包括警方的網絡安全及科技罪案調查科「提供解決方案」（supply solutions），包括提取涉案人士手機資料的科技。

MSAB早前已因出口管制而撤出中國，意味將全面停止中港兩地的業務。報導提到，MSAB自2013年起在中國內地成立分部，其「資料提取產品」（data extraction product）在內地獲得大量訂單。報導引述內部文件指，自港區國安法實施以來，香港警方與MSAB的生意往來頻密，更曾透過MSAB獲得技術，破解黃之鋒的電話，並檢視了當中資料。

報導指出，自港區國安法實施後，香港警方共曾向8間公司尋求電話破解技術協助，另一間有份參與提取黃之鋒電話數據的以色列公司Cellebrite，目前正被當地一名人權律師控告，要求以色列政府終止其向香港出口技術。

香港 港警 國安法

延伸閱讀

黃之鋒遭港警逮捕 美議員指控出於政治動機

香港民運人士黃之鋒遭逮捕 英國深表關切

第3次被捕 黃之鋒：港府阻嚇十一遊行

黃之鋒因非法集結罪被捕 30日出庭

相關新聞

蔡總統擬視訊參加APEC峰會 北京：不要幻想

今年在馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）因應疫情將由視訊方式舉行，傳政府爭取由蔡英文總統以視訊參加領袖峰會。對此...

港媒：建制派不滿林鄭月娥 向中聯辦官員告狀

香港親北京的建制派人士近日當著中聯辦官員面前批評香港特區行政長官林鄭月娥，甚至指稱許多建制派議員都不喜歡她。

港警修改記者定義 港警務處：便利真正採訪記者

港警近日修訂「警察通例」中的「傳媒代表」定義，引發媒體不滿。香港警務處處長鄧炳強表示，修改定義不會影響記者的採訪，反而能...

曾助港警破解黃之鋒電話 瑞典科技公司撤出香港

曾為香港警方提供技術破解前香港眾志秘書長黃之鋒電話的瑞典科技公司「Micro Systemation AB」將撤出香港，並停止為香港警方提供服務。

英國被納入「防疫極高風險地區」赴香港須持「無毒」證明

鑑於英國新冠病毒疫情嚴峻，港府把英國納入防疫極高風險地區，10月1日起自英赴港旅客要有病毒檢測呈陰性證明，以及隔離檢疫14天，專家更建議港府應把法國及西班牙也列為高風險地區。

疫苗價格掀論戰 中國製初步定價全球最高

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在全球的初步定價，以中國國藥集團最高，單劑為人民幣300元（約新台幣1286...

港警修改記者定義 林鄭：非打壓新聞自由

香港特首林鄭月娥今日凌晨在臉書發文，表示警方修訂「傳媒代表」定義是為了要一視同仁，不是要打壓新聞自由或是篩選媒體記者。

共軍發布東部戰區影片 同時發射10枚東風飛彈

共軍軍機頻繁越線擾台之際，中國人民解放軍官媒昨天發布一段宣稱是東部戰區進行實戰化演訓的影片，片中出現10枚東風11飛彈同...

陸學者指桌遊搞台獨分裂 造成惡劣影響

大陸研究文藝的學者近期表示，要重要台獨、港獨勢力在虛擬空間的感性煽動，認為這將是「一國兩制」的文化框架在未來的一項長期挑...

王毅：世界面臨挑戰 大國要摒棄冷戰思維

大陸國務委員兼外交部長王毅以大陸國家主席習近平特表代表的身分，以視訊方式出席聯合國安理會首腦會議。王毅強調，在世界面臨重...

「國進民退」已成定局？中共發布民企統戰文件

9月15日中共《新華社》報導對中國民營企業的統戰文件，要求所有民營經濟業者必須做「政治上的明白人」，應與「黨」保持高度一致。值得關注的是，《新華社》指出這是1978年改革開放以來，中共首次針對民營經濟公布的「統戰文件」——可見中共已經懶得再為備受爭議的「國進民退」政策遮遮掩掩，對於強力控制甚至「收割」民企，已經發出明確信號付諸行動。

國台辦：堅持「九二共識」 兩岸對話就能展開

大陸國台辦今日再度發布「九二共識問答③」，強調「九二共識」是兩岸關係的定海神針，批評蔡政府不承認「九二共識」，導致兩會協...

熱門新聞

怕性慾影響學習？ 網傳陸男為考研究所在廁所自宮

陸學者：在統一戰爭中，大陸不排除開第一槍

大陸驚傳有乘客在機上洗手間輕生 不幸身亡

共軍證實 雙航母首度聯合軍演

共軍發布東部戰區影片 同時發射10枚東風飛彈

男不到180公分感自卑 做「斷骨增高」致嚴重感染恐終身殘廢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。