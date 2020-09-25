聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國被納入「防疫極高風險地區」赴香港須持「無毒」證明
鑑於英國新冠病毒疫情嚴峻，港府把英國納入防疫極高風險地區，10月1日起自英赴港旅客要有病毒檢測呈陰性證明，以及隔離檢疫14天，專家更建議港府應把法國及西班牙也列為高風險地區。
中央社報導，港府對從極高風險地區赴港的人實施更嚴格的檢測及檢疫措施，此前已有10個國家或地區列入名單，包括孟加拉、衣索比亞、印度、印尼、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。大致而言，當前港府規定海外旅客抵港後只接受14天隔離檢疫，但來自極高風險地區的人將要接受更嚴格的防疫措施。
另據香港01報導，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌、呼吸系統專科醫生梁子超均認為，政府應該同時把法國及西班牙列為高風險地區，因為兩地近日的確診數字比英國更多。根據香港衛生防護中心資料，英國在過去14天新增5.4萬宗個案，而法國和西班牙分別新增13萬及15萬宗。
梁子超解釋，法國及西班牙疫情更為嚴峻，惟香港較多人往來英國，在英留學生也比較多，理解政府先把英國納入名單，但歐洲疫情反撲，加上年青人開學、重拾社交活動，社區傳播會增多，預料未來歐洲其他地區都會出現爆發。
梁子超建議，港府應考慮全面為在香港轉機者檢測，避免傳染給機埸員工或其他旅客，從而把病毒帶入香港。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言