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疫苗價格掀論戰 中國製初步定價全球最高

中央社 / 台北25日電
新冠疫苗在全球的初步定價，以中國國藥集團最高。圖為習近平（中）今年3月視察北京軍事醫學研究所的疫苗研發工作。新華社
新冠疫苗在全球的初步定價，以中國國藥集團最高。圖為習近平（中）今年3月視察北京軍事醫學研究所的疫苗研發工作。新華社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在全球的初步定價，以中國國藥集團最高，單劑為人民幣300元（約新台幣1286元），相較之下，歐美研發的疫苗僅需4美元（約新台幣114元），掀起熱議。

港媒南華早報先前引述消息指出，中國已有2款滅活疫苗正在申請藥物監管部門的有條件批准，一旦獲得批准，疫苗最高定價將達單針300元，但由於目前這兩款滅活疫苗都須接種2針，因此共需花費600元。

然而關於疫苗的價格，中國國藥集團中國生物技術股份有限公司副總裁楊匯川日前接受陸媒中心經緯客戶端（app）專訪時指出，在正式上市前，這個產品還沒有定價，但會充分考慮其可及性、安全性、有效性和民眾的支付能力，來確定價格。

綜合媒體報導，中國目前有3款疫苗正在進行臨床三期實驗。一款由中國軍方與康希諾生物公司研發；另外兩款則是由中國國企國藥集團研發的滅活疫苗，及中國醫學科學院和北京科興中維生物技術公司共同研發的滅活疫苗。

另外，英國廣播公司（BBC）中文網報導，英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的候選疫苗，成本價約為4美元（約新台幣116元）；但這是該公司與美國政府的協議價。

報導說明，這款由阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的疫苗，獲美國政府12億美元的前期資金，但研發成功後，需向美國提供3億劑疫苗。

報導也引述美國公司嬌生(Johnson & Johnson)表示，將以每劑約10美元的價格出售疫苗。但這個價格也是「政府協議價」，嬌生公司需提供1億劑疫苗給美國政府。

而與歐美疫苗的初步定價落差，掀起中國網友的熱議。微信公眾號「醫改界」就指出，中國的疫苗定價兩針600元，但其國內目前仍有數億民眾平均月入僅人民幣千元左右，意味著有幾億人口在接種疫苗時，需花費半個月的收入。

BBC報導則表示，對於疫苗接種的費用是否由政府買單，中國官方至今尚未表態。然而若接種疫苗者須自費，中國國藥集團的初步定價將成為全球最高。

報導也指出，目前對於中國國藥集團的疫苗成本多少，及中國財政投入的比例等訊息，都沒有明確的資訊。

疫苗 人民幣 牛津

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