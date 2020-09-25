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港警修改記者定義 林鄭：非打壓新聞自由

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。新華社
香港特區行政長官林鄭月娥。新華社

香港特首林鄭月娥今日凌晨在臉書發文，表示警方修訂「傳媒代表」定義是為了要一視同仁，不是要打壓新聞自由或是篩選媒體記者。

港警近日修訂「警察通例」中的「傳媒代表」定義，香港記者協會等多個傳媒團體連署抗議，指警方此舉無異於向記者發牌照。

林鄭月娥表示，看到不少新聞仍圍繞着警務處採用新聞處GNMIS的媒體機構名單作為辨識「傳媒代表」定義這件事，他有點不吐不快。

他澄清，GNMIS雖然名義上是一套政府新聞發布系統，也可説是整個政府與媒體的聯繫平台，得到登記的媒體機構，除了可接收新聞處和各政府部門發放的消息外，也可以出席官方的記者會。

林鄭月娥表示，GNMIS是新聞處為增強政府與媒體聯繫及為媒體提供服務的重要平台，各大小媒體、本土及海內外媒體都會登記在系統內。

林鄭月娥說，港警採用GNMIS這個客觀、開放、一視同仁的服務平台來界定誰是「傳媒代表」，為他們在警隊行動中提供特別安排，例如可進入封鎖區內採訪，可在特別位置攝影，以即獲安排出席記者招待會或活動，「又怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」

香港反送中運動期間，發生激烈警民衝突，也引來世界媒體採訪。港警表示，運動期間採訪的記者不少是示威者假冒的，目的是阻繞警方執法，甚至攻擊警員。

港警23日修訂警察通例的「傳媒代表」定義，大致只承認在新聞處已登記的媒體機構代表，以及海外駐港媒體機構代表，排除記者協會與攝影記者協會會員證的有效性。

林鄭月娥 港警 香港特首

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