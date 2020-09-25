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陸學者指桌遊搞台獨分裂 造成惡劣影響
大陸研究文藝的學者近期表示，要重要台獨、港獨勢力在虛擬空間的感性煽動，認為這將是「一國兩制」的文化框架在未來的一項長期挑戰，強調虛擬空間不是國家安全的法外之地。
大陸鷹派媒體環球時報刊登中國藝術研究院副研究員孫佳山，與雲南財經大學講師肖涵予的文章「警惕分裂勢力在虛擬空間煽動」。兩位學者均非大陸涉台研究類別的人員。
他們在文中提一一款線下桌遊「逆統戰：致地與海的革命者」，稱其為「台獨遊戲」，指稱該款遊戲有純熟的製作、宣傳經驗的專業團隊，美術風格也能迎合大陸時下青年的口味，若在其中滲入台獨、港獨思想，「可能對青少年造成十分惡劣的影響，進而最終危害我國的國家安全。」
該文還宣稱，「需高度重視過去長期忽略，被敵對勢力巧妙地隱藏在各類新興媒介文娛形態中的國家安全鬥爭」，呼籲大陸要以投資、控股等商業合作的「文化出海」方式，深入參與到以網路遊戲為代表的數位文化內容的國際生產、協作體系當中，實現文化輸出。
桌遊「逆統戰：致地與海的革命者」在8月17日起在台灣群眾募資平台「嘖嘖」上線，故事內容主打7大陣營對中共的反抗。玩家可以選擇扮演台灣、維吾爾、「藏國」（西藏）、蒙古、哈薩克、香港、「滿洲」（東北）中任何一角。
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