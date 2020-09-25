王毅：世界面臨挑戰 大國要摒棄冷戰思維

大陸國務委員兼外交部長王毅以大陸國家主席習近平特表代表的身分，以視訊方式出席聯合國安理會首腦會議。王毅強調，在世界面臨重大挑戰，大國要以人類前途命運為首要，摒棄冷戰思維及意識形態偏見，攜手應對。

據大陸外交部網站消息，王毅在會中指出，當今世界面臨的威脅和挑戰層出不窮，迫切需要完善全球治理，加強協調合作，他並就此提出5點建議：

第一，要踐行共商共建共用原則。王毅稱，全球事務要由大家一起商量，治理體系要由大家一起建設，治理成果要由大家一起分享。第二，要共同應對非傳統安全威脅。

接著他說，第三，要加強大國協調合作。大國要發揮表率作用，帶頭踐行聯合國憲章，帶頭提供全球公共產品，帶頭為世界和平與發展作出貢獻。要以人類前途命運為要，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，同舟共濟，攜手應對。

王毅指出，第四，要維護國際法則秩序。要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，維護國際法權威性和嚴肅性。最後，要加強聯合國作用，增加發展中國家代表性和發言權。

據香港電台報導，王毅在講話中從911事件到國際經濟金融危機，再到今年新冠肺炎疫情，指出人類經歷一次又一次風險挑戰，全球要統籌應對傳統及非傳統安全威脅，將公共衛生、氣候變化等議題，置於國際議程中更重要的位置。