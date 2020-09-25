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王毅：世界面臨挑戰 大國要摒棄冷戰思維

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自大陸外交部網站
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自大陸外交部網站

大陸國務委員兼外交部王毅以大陸國家主席習近平特表代表的身分，以視訊方式出席聯合國安理會首腦會議。王毅強調，在世界面臨重大挑戰，大國要以人類前途命運為首要，摒棄冷戰思維及意識形態偏見，攜手應對。

據大陸外交部網站消息，王毅在會中指出，當今世界面臨的威脅和挑戰層出不窮，迫切需要完善全球治理，加強協調合作，他並就此提出5點建議：

第一，要踐行共商共建共用原則。王毅稱，全球事務要由大家一起商量，治理體系要由大家一起建設，治理成果要由大家一起分享。第二，要共同應對非傳統安全威脅。

接著他說，第三，要加強大國協調合作。大國要發揮表率作用，帶頭踐行聯合國憲章，帶頭提供全球公共產品，帶頭為世界和平與發展作出貢獻。要以人類前途命運為要，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，同舟共濟，攜手應對。

王毅指出，第四，要維護國際法則秩序。要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，維護國際法權威性和嚴肅性。最後，要加強聯合國作用，增加發展中國家代表性和發言權。

據香港電台報導，王毅在講話中從911事件到國際經濟金融危機，再到今年新冠肺炎疫情，指出人類經歷一次又一次風險挑戰，全球要統籌應對傳統及非傳統安全威脅，將公共衛生、氣候變化等議題，置於國際議程中更重要的位置。

王毅 聯合國 外交部

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