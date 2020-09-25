快訊

疫苗有譜了！陳時中：9/18已經跟COVAX簽約 10月付訂金

中科院飛彈射擊 解放軍情報船滯留花東外海一週

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦：堅持「九二共識」 兩岸對話就能展開

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光重申，九二共識是兩岸和平發展的定海神針。（新華社）
大陸國台辦發言人馬曉光重申，九二共識是兩岸和平發展的定海神針。（新華社）

大陸國台辦今日再度發布「九二共識問答③」，強調「九二共識」是兩岸關係的定海神針，批評蔡政府不承認「九二共識」，導致兩會協商中斷，國台辦與陸委會溝通機制停擺，台海和平穩定受到嚴峻挑戰，兩岸關係發展紅利流失，台灣民眾切身利益受損，強調台海形勢何去何從，在蔡政府一念之間。

大陸自23日釋出「九二共識問答」的文宣，今日談及「為甚麼說九二共識是兩岸關係的定海神針？」一文。

該文首先表示，「九二共識」體現兩岸雙方均堅持一個中國原則的基本態度與擱置爭議、求同存異的政治智慧，對兩岸建立政治互信、開展對話協商、發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。

接著該文宣強調，「九二共識」是兩會商談的前提，是兩岸政黨交流的基礎，是兩岸高層互動的基石，也是兩岸協商涉外事務的基礎。

在兩會商談的前提中，提及「九二共識」達成後，辜汪會談順利進行，馬政府因承認「九二共識」，兩會立即恢復制度性協商，簽署了「海峽兩岸經濟合作框架協議」等23巷協議。

在兩岸政黨交流的基礎上，提及2005年4月中共與國民黨領導人舉行歷史性會談（即連胡會），共同發布「兩岸和平發展共同願景」。

在兩岸高層互動的基石上，提及「2015年11月中共中央總書記、國家主席習近平和台灣地區領導人馬英九舉行歷史性會晤，就推動兩關係和平發展交換意見。」這是1949年以來，兩岸領導人的首次會面，具有重大里程碑意涵。

國台辦表示，兩岸領導人在會晤中強調「九二共識」，更證明「九二共識」對兩岸關係和平發展的支柱作用。

在兩岸協商涉外事務的基礎上，提及馬政府時期，台灣能參與世界衛生大會、國際民航組織等大會，都是在不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，通過兩岸商務協商作出的合情合理安排。強調否定「九二共識」，圖謀「兩個中國」、「一中一台」，台灣在國際上的活動空間會越來越小。

國台辦強調，「什麼時候堅持九二共識，兩岸對話協商就能順利展開，兩岸關係就能行穩致遠；什麼時候否認九二共識，兩岸商談就難以為繼，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受到損害。」

陸委會24日強調，「九二共識」已翻過兩岸關係歷史的一頁，籲北京應在八字箴言的基礎上，促進兩岸良性互動。

大陸國台辦今日在微博上發布「九二共識問答③」。圖／取自國台辦微博
大陸國台辦今日在微博上發布「九二共識問答③」。圖／取自國台辦微博

九二共識 國台辦 台海

延伸閱讀

陸國台辦：任何否認達成九二共識 不符客觀事實

陸學者指國民黨未反九二共識 籲理解處境續合作

大陸對台文攻武嚇 陸委會：九二共識已翻過歷史一頁

國台辦推九二共識問答 蘇貞昌：只會讓台人越來越惡感

相關新聞

共軍證實 雙航母首度聯合軍演

中美對抗升級之際，解放軍加大演訓力度，大陸國防部昨證實，航母「遼寧號」和「山東號」首度進行「雙航母」聯合演訓；同一日，多...

呼應一國兩制台灣方案 陸委會查吳成典

新黨主席吳成典日前出席大陸舉辦的海峽論壇時，呼應「一國兩制台灣方案」。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，吳成典赴大陸雖經...

陸委會查「一國兩制台灣方案」 新黨：言論自由

新黨主席吳成典參加大陸海峽論壇致詞時倡議兩岸協商實現「一國兩制台灣方案」，遭陸委會質疑牴觸政府規範，將行政調查。新黨發言...

「國進民退」已成定局？中共發布民企統戰文件

9月15日中共《新華社》報導對中國民營企業的統戰文件，要求所有民營經濟業者必須做「政治上的明白人」，應與「黨」保持高度一致。值得關注的是，《新華社》指出這是1978年改革開放以來，中共首次針對民營經濟公布的「統戰文件」——可見中共已經懶得再為備受爭議的「國進民退」政策遮遮掩掩，對於強力控制甚至「收割」民企，已經發出明確信號付諸行動。

第3次被捕 黃之鋒：港府阻嚇十一遊行

前香港眾志秘書長黃之鋒，昨天午間第三次被捕，他被控非法集結和違反「反蒙面法」，將於九月卅日提堂開審。黃之鋒則指警察拘捕是...

國台辦：堅持「九二共識」 兩岸對話就能展開

大陸國台辦今日再度發布「九二共識問答③」，強調「九二共識」是兩岸關係的定海神針，批評蔡政府不承認「九二共識」，導致兩會協...

王毅：世界面臨挑戰 大國要摒棄冷戰思維

大陸國務委員兼外交部長王毅以大陸國家主席習近平特表代表的身分，以視訊方式出席聯合國安理會首腦會議。王毅強調，在世界面臨重...

逃亡海外就能通向自由？香港人為何淪為「難民」

從過去到現在，為了逃離國內迫害而尋求海上路線逃亡的「難民」，向來都必須冒著極高的風險與代價，包括如何掩人耳目，設法避開當地軍警的攔截與追捕；又或是順利到了海上，在長途航行下也都有可能面臨翻船溺斃、饑餓病死，乃至不幸遭遇海盜搜掠或滅口的種種危機。

參加「十一」慶典的台胞 明起入住北京飯店

北京消息人士透露，為慶祝中共建政七十一周年，大陸中央將在九月三十日晚間於北京人民大會堂舉行「國慶晚宴」和一系列慶祝活動，...

陸國台辦：任何否認達成九二共識 不符客觀事實

大陸國台辦今日在微博發布「九二共識問答②」，談是否只存在九二會談的歷史事實，而不存在「九二共識」。國台辦強調，「九二共識...

國安法生效3個月 香港「恐懼氣氛」蔓延

香港《國安法》生效3個月後，許多生活在這個中國特別行政區的市民感到不安。波恩附近聖奧古斯丁中國中心主任馬丁．韋林（Martin Welling）神父向天主教新聞社...

駐台陸媒無法正常輪替 陸委會：建議向文化部反應

政府以疫情緣由暫停大陸專業人士來台入境，致使陸企人員與駐台陸媒無法正常輪替。陸委會發言人邱垂正表示，政府是基於整體防控需...

熱門新聞

胡錫進：若美軍重新駐台 就準備迎接戰爭吧！

前香港眾志秘書長黃之鋒再度被捕 遭控涉嫌參與非法集結

陸國防部：不惜一切代價堅決打擊「台獨」

陸學者：在統一戰爭中，大陸不排除開第一槍

共軍證實 雙航母首度聯合軍演

陸駐索羅門使館開幕 外交部：應看索國人民付出的代價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。