國台辦：堅持「九二共識」 兩岸對話就能展開

大陸國台辦今日再度發布「九二共識問答③」，強調「九二共識」是兩岸關係的定海神針，批評蔡政府不承認「九二共識」，導致兩會協商中斷，國台辦與陸委會溝通機制停擺，台海和平穩定受到嚴峻挑戰，兩岸關係發展紅利流失，台灣民眾切身利益受損，強調台海形勢何去何從，在蔡政府一念之間。

大陸自23日釋出「九二共識問答」的文宣，今日談及「為甚麼說九二共識是兩岸關係的定海神針？」一文。

該文首先表示，「九二共識」體現兩岸雙方均堅持一個中國原則的基本態度與擱置爭議、求同存異的政治智慧，對兩岸建立政治互信、開展對話協商、發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。

接著該文宣強調，「九二共識」是兩會商談的前提，是兩岸政黨交流的基礎，是兩岸高層互動的基石，也是兩岸協商涉外事務的基礎。

在兩會商談的前提中，提及「九二共識」達成後，辜汪會談順利進行，馬政府因承認「九二共識」，兩會立即恢復制度性協商，簽署了「海峽兩岸經濟合作框架協議」等23巷協議。

在兩岸政黨交流的基礎上，提及2005年4月中共與國民黨領導人舉行歷史性會談（即連胡會），共同發布「兩岸和平發展共同願景」。

在兩岸高層互動的基石上，提及「2015年11月中共中央總書記、國家主席習近平和台灣地區領導人馬英九舉行歷史性會晤，就推動兩關係和平發展交換意見。」這是1949年以來，兩岸領導人的首次會面，具有重大里程碑意涵。

國台辦表示，兩岸領導人在會晤中強調「九二共識」，更證明「九二共識」對兩岸關係和平發展的支柱作用。

在兩岸協商涉外事務的基礎上，提及馬政府時期，台灣能參與世界衛生大會、國際民航組織等大會，都是在不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，通過兩岸商務協商作出的合情合理安排。強調否定「九二共識」，圖謀「兩個中國」、「一中一台」，台灣在國際上的活動空間會越來越小。

國台辦強調，「什麼時候堅持九二共識，兩岸對話協商就能順利展開，兩岸關係就能行穩致遠；什麼時候否認九二共識，兩岸商談就難以為繼，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受到損害。」