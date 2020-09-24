參加「十一」慶典的台胞 明起入住北京飯店

北京消息人士透露，為慶祝中共建政七十一周年，大陸中央將在九月三十日晚間於北京人民大會堂舉行「國慶晚宴」和一系列慶祝活動，將邀請台胞參加。受到新冠疫情境外人士進入北京，必須嚴格執行「14+7(天）」的隔離要求，將以邀請在大陸生活的台胞台青為主。

消息稱，受邀的數十位台胞台青，將於廿五日下午，進駐位於北京長安街的北京飯店，並接受核酸檢測。全體團員必須團進團出，不得自由活動。

自一九四九年到一九六六年，大陸十七年間歷次的「國宴」，都是在北京飯店舉行。

除了九月卅日晚間的「國慶酒會」，大陸各涉台部門「十一」前接連舉辦活動。大陸「民主黨派」台盟將在二十六日舉辦「大江論壇」，圍繞「共享改革成果、助力兩岸融合」進行交流研討；大陸全國台胞聯誼會也將在廿八日舉行論壇。部分在北京的台青參加活動。

有消息稱，由於新冠疫情影響，今年上半年大陸各部門往年的例行性活動，都延後或取消。但馬上到年底，必須申報明年的活動和項目，所以必須趕在最後一季執行完畢，消化預算。

據悉，中共總書記習近平和中央政治局常委、大陸國家副主席王岐山將出席九月卅日晚的「國慶晚宴」。