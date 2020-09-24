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陸國台辦：任何否認達成九二共識 不符客觀事實

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
大陸國台辦今日在微博發布「九二共識問答②」，談是否只存在九二會談的歷史事實，而不存在「九二共識」。圖／取自國台辦微博
大陸國台辦今日在微博發布「九二共識問答②」，談是否只存在九二會談的歷史事實，而不存在「九二共識」。圖／取自國台辦微博

大陸國台辦今日在微博發布「九二共識問答②」，談是否只存在九二會談的歷史事實，而不存在「九二共識」。國台辦強調，「九二共識」雖是各自以口頭方式表述的共識，但其過程與內容均有明確的文件與文字記錄，任何否認達成共識的做法都不符合客觀事實。

蔡英文總統2016年第一任上台時，在520就職典禮上對於如何與對岸互動，提出尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。

當時大陸重量級涉台學者周志懷認為，演說可看出蔡英文在兩岸政策具有彈性，符合與大陸相向而行的一步，也為兩岸當前破冰「創造一個條件」。不過，大陸內部似對涉台學者鴿派言論不滿，往後兩岸官方未能互動，甚至呈現僵局，鴿派言論轉而愈趨強硬。

在國台辦今日發布的「九二共識問答②」，填補2016年國台辦在官網上「九二共識的由來」未談及的，即表示「九二共識」雖是各自以口頭方式表述的共識，但其過程與內容均有明確的文件與文字記錄，任何否認達成共識的做法都不符合客觀事實。

國台辦在問答中指出，民進黨政府宣稱，尊重九二會談的歷史事實，但拒不承認「九二共識」，暴露出其頑固堅持「一邊一國」的分裂立場，破壞兩岸同屬一個中國的現狀，並進而謀求台獨的本質。

該文宣表示，1992年大陸海協會與台灣海基會就在兩岸事務性商談中如何表述堅持一個中國原則進行協商。通過兩會代表1992年10月香港會談及其後兩會一系列函電往來，兩會達成了共識。這一個共識後來被稱為「九二共識」。

該文宣說，兩會達成共識的歷史原貌是十分清晰的。在「九二共識」中，雙方都表明了「海峽兩岸均堅持一個中國原則」與「努力謀求國家統一」的態度，這是雙方達成的重要共識。

國台辦文宣表示，對於一個中國的政治意涵，海基會表示，「認知不同」；海協會表示，「在事務性商談中不涉及」。這作了求同存異的處理，從而確立了兩岸商談的政治基礎，成為兩岸談判進程中一個重要的里程碑。

陸委會發言人邱垂正今日表示，「九二共識」已翻過兩岸關係歷史的一頁，國內各界應清楚認清中共對我國主權安全的威脅，團結一致對外，一再附和中共立場與恐嚇國人，只會引發社會反感。有關於「九二共識」，可參考陸委會官網上的中共倡議「九二共識」政策立場，上有相關說明。

九二共識 國台辦 中共

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