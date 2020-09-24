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國安法生效3個月 香港「恐懼氣氛」蔓延

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香港《國安法》生效3個月後，許多生活在這個中國特別行政區的市民感到不安。圖／德國之聲中文網
香港《國安法》生效3個月後，許多生活在這個中國特別行政區的市民感到不安。圖／德國之聲中文網

香港《國安法》生效3個月後，許多生活在這個中國特別行政區的市民感到不安。波恩附近聖奧古斯丁中國中心主任馬丁．韋林（Martin Welling）神父向天主教新聞社（KNA）表示：「恐懼的氣氛正在熱愛自由的青年和學生中蔓延」。「迄今約有9000名示威者被捕，看來人們心存恐懼是有道理的。」

韋林神父說，隨著7月1日起《中華人民共和國安全法》的實施，中國實際上可以隨時取締香港的其他權利和法律。韋林神父強調指出，中國在沒有香港立法機構參與的情況下制定旨在保護國家安全的「國安法」，並在香港設立國安公署，西方國家認為此舉違背香港1997年回歸中國之後實施的《基本法》。

最近，香港保安局局長李家超（John Lee Ka-chiu）更是指責民主運動有「恐怖主義傾向」。宗教界人士批評說，這樣可以很容易地將參與者在「未加起訴和審判的情況下便移交給中國警察和安全系統」。示威者中有不少基督徒或者基督教學校的學生。

由於示威期間一些教堂提供了保護和幫助，以及夏志誠（Joseph Ha ）主教等教會代表試圖干預，因此教會被中國媒體稱為「煽動政治動亂者」。在最壞的情況下，類似的指責甚至會使香港許多教會學校迄今享有的相對獨立性受到更大影響，乃至被徹底清除。

與中國教會之間起著橋梁作用的一些香港重要機構也「受到嚴峻考驗」。除了梵蒂岡下屬的「准使節團」之外，這些機構還包括聖神研究中心、神學院以及神學和其他研究機構。韋林神父說，對於許多國際宗教團體來說情況也是如此。在《國安法》的框架內，「外國神父和教會成員的活動可能被詮釋為危害香港或中國安全的行動。」

這位神父認為，梵蒂岡沒有在上述事情上公開表明立場，而且香港樞機主教湯漢（John Tong Hon）的反應也「極為謹慎」，可能是情況復雜的緣故。韋林神父還表示，「教宗本篤十六世今年7月提前公開了一份聲明，但是之後並沒有正式宣讀，這也是一種表態。」這也可能意味著：「這就是我的意見和我想要說的，但現在正式聲明是不明智的」。公開表明立場或許會使香港和中國大陸公民和教會的處境更加惡化。

李京慧/李魚 （天主教通訊社）

本文章由德國之聲授權提供】

香港 港版國安法

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