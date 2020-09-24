吳成典倡議一國兩制台灣方案 陸委會：不排除請他說明

新黨主席吳成典日前參加海峽論壇，倡議「讓一國兩制台灣方案的內容協商能夠實現」，與政府規範出現牴觸，陸委會24日表示，將會同內政部的相關機關依法做行政調查，不排除請他來說明，但在進行行政調查之前，要先完成法定程序。

海峽論壇19日在廈門舉行，據了解，吳成典在海峽論壇大會上致詞，倡議兩岸協商實現「一國兩制台灣方案」。

陸委會副主委兼發言人邱垂正在24日的例行記者會上回應，吳成典是退離職未滿三年的政務人員，他向內政部提出赴陸申請時，政府有提醒他，應恪守兩岸關係的相關規範，注意對等尊嚴的原則，以及不得以任何形式參加陸方倡議，或推動涉及民主協商及一國兩制相關活動。邱垂正說，本會將會同內政部的相關機關，對本案做必要了解與調查，也就是依法進行行政調查，「可能要等他從防疫旅館出來之後，我們才能執行相關調查。」

陸委會曾於海峽論壇之前發布四個原則：第一，禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方參與視訊；第二，禁止中央機關人員參與海峽論壇，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加；第三，禁止參加消滅中華民國「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」；第四，政府已經完成「國安五法」及《反滲透法》等修訂，提醒民眾交流應遵守《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及相關規範，避免觸法，有媒體問到，這明顯已與吳成典行為牴觸，是否已經觸犯反滲透法等相關法律。

邱垂正指出，針對本案，要依行政程序法規定，陸委會將會同內政部的相關機關依法做行政調查，包括不排除請吳成典來說明，但還未與他進行行政調查之前，「我們還是要完成程序，我想法定程序很重要。」

除此之外，19日上午登場的「海峽青年論壇」，出現廈門主會場與「台北分會場」連線進行交流的情況，國民黨雖未出席論壇，但仍有部分黨員以「事先預錄影片」的形式參加論壇，在活動開幕時播放給予祝福，也引發是否有「踩到紅線」的質疑。邱垂正強調，陸委會在3日已說明相關規範、政府政策，不僅禁止在台舉辦海峽論壇等相關活動，也不希望我方人士參與視訊，陸委會正與相關機關針對所謂的「台北分會場」進行了解及調查。