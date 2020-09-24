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陸委會：港方詢問5偷渡港人 我方無從處理

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

香港保安局局長李家超針對5名港人偷渡來台向我方查詢，陸委會發言人邱垂正今日表示，港方有關部門從媒體報導得知相關訊息詢問，已回覆港方，我方無從處理。

李家超近期表示，台灣是以政治考量凌駕公義，而過往與台灣方面通報順暢，但自從反送中運動發生後，有關交流以大幅減少，認為台灣應在共同打擊跨境犯罪原則下加強合作。邱垂正回應，不會對外界揣測或針對個案加以說明，也不接受憑空想像的指控。

澳門駐台機構「在台灣澳門經濟文化辦事處」主任何永慧基於個人原因請辭，26日起將由在台辦現職人員林智綺擔任代主任，而我方駐澳代表至今未能上任，陸委會向外交部借調原先派駐在澳門辦事處的服務組長陳佳鴻為代理處長。

邱垂正今日表示，有關澳門政府在台辦事處人事屬於內部事務，陸委會不作評論。我方對於雙方人員派駐是基於2011年「換文共識」處理，以及秉持平等互惠原則處理雙方互動，希望能持續推動台澳、台港民眾交流與服務事項。

據了解，我駐澳門辦事處派駐人員滿員編制為九人，陸委會派五人、外交部兩人、移民署一人，警政署一人，總共九人，現在我駐處人員剩五人，由陳佳鴻代理。

我方駐澳門代表無法上任，與香港、澳門政府皆要求我派駐人員簽署「一中承諾書」，才願意核發工作簽證有關，而我方拒絕接受。對於澳門若日後派正式主任來，我方是否會核發簽證？

邱垂正強調，雙方人員派駐是2011年「換文共識」，以及秉持平等互惠原則處理人員派駐問題。若有向我方提出新派出人選，我方會已相關原則處理。

邱垂正指出，目前我方館務正常運作，我方也會堅持到底，維持館務正常運作，提供台港、台澳民眾優質的服務。希望雙方回到既有共識基礎，共同維繫台港、台澳正常交流，以保障雙方民眾的權益。

邱垂正 陸委會

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