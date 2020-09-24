陸國防部：不惜一切代價堅決挫敗台獨

針對中共解放軍軍機近日接連在台灣附近空域進行演習，蔡英文總統稱，大陸應保持克制。大陸國防部發言人譚克非今天下午表示，如果「台獨」分裂勢力膽敢以任何名義、任何管道把台灣從中國分裂出去，必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。

譚克非24日在大陸國防部例行記者會上表示，台灣是中國不可分割的一部分。解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的决心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

他說，台民進黨當局置廣大台灣同胞的安危福祉於不顧，不斷挑動兩岸對立對抗，進行「謀獨」挑釁，危害台海和平穩定，這一圖謀註定不會得逞。如果「台獨」分裂勢力膽敢以任何名義、任何管道把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。

談及中美關係，他說，中華民族走向偉大復興的歷史脚步是不可阻擋的。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。希望美方正視現實，正確看待和處理中美兩國兩軍關係。中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。