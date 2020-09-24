陸國防部：不惜一切代價堅決打擊「台獨」

大陸國防部今（24）日在例行記者會上重申，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

大陸國防部發言人譚克非表示，台灣民進黨當局置廣大台灣同胞的安危福祉於不顧，不斷挑動兩岸對立對抗，進行「謀獨」挑釁，危害台海和平穩定，有關圖謀注定不會得逞。

他稱，如果「台獨」分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式，把台灣從中國分裂出去，解放軍必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。

譚克非還表示，近日西藏軍區組織多場實兵實彈跨晝夜演訓活動，全員全裝全要素檢驗部隊在超高海拔地區的適應性和火力打擊能力。上述演練是年度訓練計畫內的安排，不針對任何特定國家。

他同時也證實，遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗，目的是檢驗武器裝備性能和部隊訓練水準，提升履行使命任務的能力。