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陸商務部：依法處理字節跳動技術出口許可申請
TikTok母公司北京字節跳動科技有限公司23日深夜宣布，已根據大陸「技術進出口管理條例」和「禁止出口限制出口技術目錄」規定，向北京市商務局提交了許可申請。大陸商務部新聞發言人高峰24日證實，北京市商務局已收到字節跳動提交的申請。他表示，大陸後續將按照相關規定和程序，依法依規處理。
美國總統川普早前一再指控TikTok涉嫌威脅美國國家安全，並以此為由要求Tiktok限時剝離美國業務。
為因應美國此一作為，大陸商務部與科技部根據大陸現行「對外貿易法」和「技術進出口管理條例」，於8月28日公告對「禁止出口限制出口技術目錄」內容進行部分調整。
其中，目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智能交互界面技術」等控制要點。
字節跳動8月30日對此回應稱，關注到兩部門這項公告，將會嚴格遵守相關規定，處理關於技術出口的相關業務。
但從川普最近表態來看，TikTok與甲骨文的合作目前似乎仍未最後定案。
大陸商務部新聞發言人高峰24日下午在例行記者會中還表示，美方將正常的經貿合作政治化、泛安全化的做法，嚴重挫傷國際投資者對美國投資環境的信心。希望美方能夠為企業投資提供公平、穩定、可預期的營商環境。
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