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胡錫進：若美軍重新駐台 就準備迎接戰爭吧！

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為24日上午因國慶預演，空軍戰機穿越台北市中心上空。圖／國防部
圖為24日上午因國慶預演，空軍戰機穿越台北市中心上空。圖／國防部

大陸《環球時報》總編輯胡錫進24日再度發文威嚇台灣，他這次主要是回應美軍內部出現重新在台駐軍的呼聲。對此，胡錫進警告：「那就請準備迎接戰爭吧」。

胡錫進表示，美國陸軍最新一期《軍事評論雙月刊》以「中國武力侵犯台灣」為主題發表系列文章，其中一名美軍陸軍現役上尉撰寫的文章呼籲美國重新考慮在台灣部署地面部隊，另一篇文章則提出美軍應在台灣部署4個師和重裝備。

胡錫進說，「美台雙方必須放棄美軍重新在台部署的任何幻想，因為那一定意味著戰爭。」

他指出，大陸「反分裂國家法」對採取軍事手段解決台灣問題給出三個條件，其中第二條是發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，第三條是和平統一的可能性完全喪失。

胡錫進稱，美國重新在台灣部署軍隊，已經符合這兩個條件。他相信，屆時解放軍勢必採取軍事行動，「打響解放台灣的正義戰爭」。

文章表示，美國現在想把台海變成阻止中國崛起的主陣地，因為那裡有徹底投靠它的民進黨當局可被任意使用。胡錫進警告民進黨，「不要以為美國的支持與庇護是他們肆意分裂中國而不受懲罰的保險箱」。

胡錫進指出，解放軍戰機近日大規模越過「海峽中線」，據他了解，解放軍戰機離台灣海岸線只剩幾十秒航程的距離。環球時報已多次預測解放軍戰機將飛越台灣島，他警告台灣，「如果美台勾連繼續上升，這一幕一定會發生」。

胡錫進 解放軍 美軍

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