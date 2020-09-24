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前香港眾志秘書長黃之鋒再度被捕 遭控涉嫌參與非法集結
前香港眾志秘書長黃之鋒午間再度被捕，同時被捕的還有另一名社運人士古思堯，他們被控涉嫌去年10月參與非法集結和違反《禁蒙面法》。
黃之鋒透過社交媒體Twitter 說，今午（24 日）到中區警署報到時再被拘捕，警方指其去年10月5日涉嫌非法集結及違反《禁蒙面法》，黃之鋒發出訊息時正由代表律師陪同錄取口供。
香港另一名知名社運人士古思堯，被指涉及去年同月同日非法集結案而被捕。古思堯據傳患有癌症，其友人稱古思堯原定今日下午2時30分到醫院複診，但下午1時許被重案組人員到其住家拘捕，目前已押送長沙灣警署。
港府去年引用緊急法訂立《禁止蒙面規例》，於10月5日生效。港人網上發起當日「反對蒙面法大遊行」，大批民眾下午約2時30分起從銅鑼灣遊行至中環。
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