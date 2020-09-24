工作、私人事務和團聚類… 中國928起恢復3類外國人入境

世界日報 / 記者洪群超／紐約報導
圖為3月初外籍入境人士在上海浦東機場辦理入境手續。(中新社)
圖為3月初外籍入境人士在上海浦東機場辦理入境手續。(中新社)

中國外交部、國家移民管理局23日發布公告，自28日起允許持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境，無需重新申辦簽證；中國駐紐約總領事館解讀此公告指出，可入境者需持有中國地方公安機關簽發的「居留許可」(residence permit)，不同於「簽證」(visa)，僅持有中國簽證者暫停入境的措施並未改變。

中國外交部和國家移民管理局發布「關於允許持三類有效居留許可外國人入境的公告」中指出，自2020年9月28日0時起，允許持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境，相關人員無需重新申辦簽證。

熟悉中國簽證法規的紐約移民業者指出，新規放行的是持有S1(長期探親)、Q1(家庭團聚)和Z類(在中國工作)簽證、且有居留許可的外國人，護照上有「居留許可」的貼紙。持有有效簽證，有意前往中國短期探親、旅遊、出差的外國人，仍然不能入境。

公告表示，如外國人持有上述三類居留許可於2020年3月28日0時後過期，持有人在來華事由不變的情況下，可憑過期居留許可和有關材料向中國駐外使領館申辦相應簽證入境；上述人員需嚴格遵守中方防疫管理規定；中方將在確保防疫安全前提下，逐步有序恢復中外人員往來。

紐約中領館當日對此公告進行說明，指出「居留許可」是指中國國家移民管理局委託地方公安機關出入境管理機構、為在中國境內居留的外國人簽發的居留證件；「居留許可」不同於「簽證」，3月26日公告暫停外國人持公告前獲發的中國簽證入境的措施並未改變，仍繼續實施。

中領館也指出，依規定可前往中國的外國人，需先按照防疫管理規定，憑核酸檢測陰性報告先申辦「健康狀況申明書」；而受疫情影響，紐約中領館辦證大廳尚未恢復正常辦公，領區內民眾若有特殊緊急辦證需求，可撥打證件諮詢電話(212)868-2078或(212)244-9498，接聽時間為周一至周五上午9時至12時，下午1時至4時，節假日除外，或發送電郵至cnnyconsulate@gmail.com查詢。

因新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，3月26日中國發布「關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可外國人入境的公告」，自當月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效赴中國簽證和居留許可入境，包括持APEC商務旅行卡入境、口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東協旅遊團入境廣西免簽等政策。持外交、公務、禮遇、C字簽證入境則不受影響。

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