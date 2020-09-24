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陸駐索羅門使館開幕 外交部：應看索國人民付出的代價

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

索羅門群島去年和台灣斷交並和中國大陸建交，中國大陸駐索羅門群島使館選在21日建交周年開幕，中國大陸外交部表示這彰顯一個中國原則是人心所向、大勢所趨；外交部表示，提醒各界應看到中國大使館在開幕的背後，讓索國人民付出的代價。

外交部發言人歐江安表示，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）違反民主程序所做的貿然外交轉向，已遭到其國內政要與人民的不滿與質疑，而中國大陸非法強租索國外島、承諾跳票及鉅債陷阱的傳聞不斷，均不符合索國人民利益，也再次曝露了中國大陸將影響力擴張至太平洋地區的侵略野心。

歐江安表示，索國政府為迎合中國大陸政府所好，曾於6月一度扣留台灣援助馬萊塔省的醫療防疫物資，百般阻擾、罔顧索國人民健康。另蘇嘉瓦瑞政府為了派包機赴中國大陸迎接中國駐索大使赴任，竟延後安排赴菲律賓接回留學生的時程，置學子在疫區之安危於不顧。

歐江安表示，外交部提醒各界應看到中國大使館在開幕的背後，讓索國人民付出的代價。我方相信，索國人民終會認清中國政府的目的，世界各國也認知中國政府以虛晃的「一中原則」來掩蓋其進行侵略及擴張的事實。

歐江安表示，台灣將繼續秉持民主人權、信仰自由及永續發展理念，與友邦及理念相近國家共同合作，深化區域的永續發展、和平與繁榮。

外交部 索羅門 大使館 斷交 人權

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