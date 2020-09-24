國台辦推九二共識問答 蘇貞昌：只會讓台人越來越惡感

中國大陸國台辦今天在官方微博推出「九二共識問答」，解釋「九二共識」來由。不過，行政院長蘇貞昌認為，曲弄文字，只會讓台灣人越來越惡感。

共機近日頻頻繞台，國台辦則推九二共識問答集，文武都有動作。蘇貞昌下午出席「2020台灣創新技術博覽會」開幕典禮，會前接受時事問答時指出，中國其實不必這麼忙，只要好好照顧好他們的國民，讓台海平靜，才會更贏得台灣人民的好感，整天飛機、船艦繞台恫嚇，加上曲弄文字，台灣人只有越來越惡感。

蘇貞昌說，大家都看得到台灣2300萬人民同舟一命，也不與人為敵，只是希望在世界大家庭中做出貢獻，台灣人和平跟世界往來，維護區域和平、保有自己的主權，同時也願意對世界做出貢獻，如果中國的政府也能是這樣的心情該有多好。

至於外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，目前台灣不會尋求跟美建立全面外交關係，外界推測是否為了避免刺激兩岸關係，因此讓台美降溫。蘇貞昌則說，台灣願意跟所有世界上同樣價值、遵守自由民主人權的國家友善往來、互惠互利，台灣跟美國關係非常重要，美國也是很有能力，在世界整個運作中大力支持台灣的國家，我國會與所有對於台灣友善國家，大家互惠互利、友善往來。