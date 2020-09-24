港終審法院首席法官馬道立：司法機構不應被政治化

香港成功的最終依靠是法治，香港終審法院首席法官馬道立罕有地發表長篇聲明，強調司法機構絕不應被政治化，對法官或法院的批評要有理有據。

針對香港社會輿論對近期法院的裁決出現各種評論、意見及批評，馬道立昨發表長達13頁的聲明強調，法官的憲制職責不包括對政治問題或爭議作出裁決，同時法官必須不受任何性質的政治考慮所影響。這是繼七月初就香港國安法指定法官的任命後，馬道立再次發聲。

馬道立在聲明中指出，香港基本法確保法院行使獨立的司法權力，法院獨立審判，不受任何干涉。他提到刑事審訊的原則，包括公平審訊，沒有足夠證據證明罪責，都不得將任何人定罪，而舉證責任在於控方；任何人證明有罪前一概假定為無罪。

他認為，判刑並非一個政治問題，任何一方如果對法院的判刑不滿，應該上訴或覆核，尋求糾正。法官必須大公無私、沒有偏頗，不得受任何政治主張的偏見所影響。

身為行政會議成員的資深大律師湯家驊對此回應稱，留意到兩大政治陣營，都有人因政治立場批評判決，當中有對法官作人身攻擊。他認為，以政治角度看待法律判決屬危險，亦可能損害香港法治。歡迎馬道立發聲明詳盡作出解釋，令社會明白法官的原則。