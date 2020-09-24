陳同佳殺女 死者父母：永遠不能釋懷

在台灣被謀害的港女潘曉穎雙親透過網媒，向嫌犯陳同佳發表公開信，指對兇嫌陳同佳「永遠不能釋懷，請問你良心過得去嗎？」並要求陳盡快「堂堂正正站出來」赴台灣投案，親自回應問題。聖公會教省祕書長管浩鳴透過手機通訊群組表示，下星期會與陳同佳會面，待他與陳同佳會面後，再回覆傳媒。

綜合港媒報導，陳同佳去年10月23日因洗黑錢罪在香港刑滿出獄，表示願意赴台灣自首，惟至今近11個月仍未成行，近日再度引發港台關注。

潘曉穎的父母認為，台灣已為陳同佳建立一個特別聯繫窗口，隨時準備他赴台投案，而陳已出獄至今差不多一年，應盡快兌現赴台的承諾，「不要讓我們無了期地等下去！」

公開信指出，陳同佳親手將一個原本幸福完美的家庭變得支離破碎、陰陽相隔，「我們永遠不能釋懷，請問你良心過得去嗎？」

他們在信中要求陳「堂堂正正的站出來」，接受殺人案的公正審判，為自己做過的極大錯失承擔責任，「要對得住自己，也要對得住我已死去的女兒」，並指「為什麼你還要龜縮？為什麼必須要等到通關才赴台投案？為什麼你不可以踏上台營航班赴台投案？請你親自出來回應以上問題。」

潘母指，前一兩個月曾經寫信聯絡管浩鳴牧師，要求他盡快勸說陳同佳赴台自首。管浩鳴事後曾親自致電潘母回覆過一次，表示陳同佳會投案，但要等待適合的時機，而且始終沒有提過實際日子。其後潘母再次寫信，惟對方再沒有回覆。

其實陳同佳的父親去年曾接受傳媒訪問，表示即使其子陳同佳要「一命賠一命」，須為自己過錯負責。潘母說，當日看到報導的言論，頓感崩潰，直言對方的說法猶如在受害者傷口上灑鹽，「講呢但又唔去做，令我更加傷心，聽完之後，更加食唔落飯。」她指，當時病情加劇，需要向臨床心理學家及精神科醫生求助，「朝早、夜晚都要食藥先可以到。」