習近平告訴聯合國秘書長 中國從不想稱王稱霸

據新華社報導，大陸國家主席習近平23日晚間在北京透過視訊會見聯合國秘書長古特雷斯時表示，中國從不搞意識形態對抗，從不主張脫鉤，從不想稱王稱霸。他說，「我們想得最多的，是讓14億中國人民過上更好的生活，為人類作出更大貢獻。」

習近平表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，將堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，堅定支持聯合國工作。他並指出，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。

習近平表示，疫情放大了全球治理體系中不適應、不匹配的問題。各方應該思考如何加以完善，而不是推倒重來，另搞一套。

除強調中國從不想稱王稱霸，習近平也說，與此同時，中國也不會坐視國家主權、民族尊嚴、發展空間受損，會堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義。

習近平22日在第75屆聯合國大會一般性辯論上發表講話時也曾說，「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。」

習近平還告訴聯合國秘書長古特雷斯，中國將履行承諾，在疫苗研發完成並投入使用後，將其作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家可及性和可負擔性作出貢獻。