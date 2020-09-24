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前大陸國台辦副主任鄭栅潔 補選為全國人大代表
曾任大陸國台辦副主任的鄭柵潔，9月24日上午經浙江省13届人大常委會第24次會議以無記名投票，補選其為第13届全國人民代表大會代表。目前鄭柵潔是浙江省代理省長，預計可真除省長一職。
據浙江新聞客戶端，根據大陸法律規定，其代表資格將依法報請第13届全國人民代表大會常務委員會代表資格審查委員會審查確認。
鄭栅潔，福建漳州人，長期在福建當官，追隨國家發改委主任何立峰多年，被視為習近平人馬。歷任廈門市湖里區委副書記、副區長、代區長、區長；廈門市政府副秘書長，市政府辦公廳主任；廈門市發展和改革委員會主任、黨組書記；福建省發展和改革委員會副主任、主任、福建省人民政府副省長；國家能源局副局長（副部長級）；2017年4月到2017年12月中共中央台辦、國務院台辦副主任一職。
不久，調任中共浙江省委常委、寧波市委書記；2018年任浙江省委副書記、寧波市委書記；今年九月任浙江省委副書記，省政府副省長、代理省長，寧波市委書記。
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