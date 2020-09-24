前大陸國台辦副主任鄭栅潔 補選為全國人大代表

9月15日中共《新華社》報導對中國民營企業的統戰文件，要求所有民營經濟業者必須做「政治上的明白人」，應與「黨」保持高度一致。值得關注的是，《新華社》指出這是1978年改革開放以來，中共首次針對民營經濟公布的「統戰文件」——可見中共已經懶得再為備受爭議的「國進民退」政策遮遮掩掩，對於強力控制甚至「收割」民企，已經發出明確信號付諸行動。

2020-09-24 12:49