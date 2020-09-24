外灘大會開幕 螞蟻首推「Alipay+」

9月24日，在外灘大會的主論壇環節，螞蟻集團董事長井賢棟首次介紹了「Alipay+」的概念，並表示螞蟻已於今年推出Alipay+方案。它將連接全球商戶和電子錢包用戶，使消費者無論身在何處都可以享受本地化的生活和服務。

據香港文匯網報導，外灘大會是由上海市政府指導，支付寶和螞蟻集團主辦的金融科技盛會。井賢棟表示，未來的全球化會圍繞三個關鍵詞：開放、數位化、普惠。基於此，他說螞蟻今年推出了Alipay+解決方案，希望邀請全球合作夥伴共同建設、共同服務。

他提到的「Alipay+」是指幫助全球商戶和電子錢包用戶之間實現連接，從而讓商家得到更多全球商機、讓消費者無論身在何處都可以享受本地化的生活和服務。

以澳門老字號「晃記餅家」的新故事舉例，這家百年老家正藉助Alipay+的支持，一次性連接支付寶、AlipayHK和南韓錢包kakaopay，從而獲得更多客流。

南韓用戶使用自己的電子錢包，可以像在本國一樣用韓語操作，以韓元支付，店舖則可即時看到澳門幣的支付結果。澳門現在已有兩萬多家商戶可以像「晃記餅家」一樣，毫無障礙地以行動支付和更多外國人做生意。

他說，希望Alipay+可以幫助世界的每一個人，每一個商家，無論在世界的哪個角落，都可以輕鬆實現「全球收、全球付、全球匯」。

支付寶已經為超過200個國家和地區的海外商家和用戶提供在線收付款服務，同時也在全球超過56個國家和地區為多國消費者提供境外線下支付，推動實現「一部手機游遍全球」。