中國宣布禁止兩名澳洲「反華」學者入境

據中共黨媒《環球時報》報導，依據中共《出入境管理法》，澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境。不久前，澳洲曾以「國家安全擔憂」為名，吊銷兩名中國大陸學者簽證。

報導稱，漢密爾頓是澳洲查爾斯·斯圖亞特大學公共倫理學學者。2017年以來曾多次發表書籍、報告指出中國大陸通過公開信息及黑客手段竊取情報，對包括澳洲、美國在內的西方國家進行「影響、滲透」。

2018年，漢密爾頓出版題為《無聲入侵》的書籍，2020年又出版該書的姊妹篇《隱藏之手－解密中國共產黨正如何重塑世界》，直指中國大陸對澳洲影響、滲透問題，並呼籲美國和西方應採取有效措施強力「回推」。

周安瀾則是澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員。環球時報稱，該研究所是澳洲反華輿論「旗手」，熱衷反華議題。報導稱，2018年加入該機構以來，周安瀾頻頻發文指出中國大陸大學對外合作是為「軍事目的」。

2018年，周安瀾發布報告：《全球採花，中國釀蜜：中國軍方與外國高校的合作》，稱中國在美、英、澳等國的數千名研究人員都是由軍方派遣，借交流合作致命「攫取西方最先進技術」。2019年又發布報告《中國國防大學追踪器：發現中國大學的軍事與安全聯繫》 ，指稱稱中國大學參與「軍民融合」戰略，趁與澳洲大學和科研機構合作之機，對澳洲進行「網路攻擊」「竊取尖端武器機密」。