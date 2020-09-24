沒完全否定九二共識 陸學者對國民黨提出「三個仍然」

廈門大學台灣研究院副院長張文生今（24）日在環球時報撰文，對國民黨提出「三個仍然」，仍希望國民黨在維護兩岸關係和平發展的進程中，發揮重要作用。

張文生分析，國民黨如今面臨的困境與台灣所處的大環境有關，也與國民黨自身有關。從大環境看，中美對抗給蔡英文當局推行「親美反中」政策提供了機會，而台灣社會輿論又幾乎一面倒地跟著西方價值觀主導的方向發展，使得主張「和中」政策的國民黨有力使不上，處處被動。

他稱，從國民黨自身看，黨內山頭林立，各懷私心，無法團結一致對抗民進黨當局的打壓，同時試圖接班的中壯世代缺乏魄力，無法聚攏黨內的各方政治勢力。這些都使得國民黨和藍營的支持者深感失望，因此導致國民黨的支持票源流失。

張文生認為，國民黨正試圖改變它原來的大陸政策立場，也正在修正它參與兩岸互動的方式，這一傾向在近期舉辦的海峽論壇之前，國民黨對於是否派團出席反覆猶豫的態度上表現得特別明顯。

他指出，國民黨對九二共識的搖擺不定，對兩岸互動的猶豫反覆，是引起廣大網友極度反感的焦點。國民黨猶疑、模糊的態度，是國民黨缺乏中心思想的表現。

張文生認為，國民黨是一個沒有完全否定九二共識的政黨，「我們仍然必須抱著關切的態度，仍然歡迎國民黨參與兩岸交流合作，仍然希望國民黨在維護兩岸關係和平發展的進程中，發揮重要作用」。

他在文末表示，不論國民黨在朝或在野，都不應當主張台獨，這一點，國民黨應該說基本上做到了，「這也是我們仍然希望團結國民黨，維繫兩岸政黨交流的最基本的前提條件」。