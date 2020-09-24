今年A股IPO融資將逾2.3兆 有望創歷史新高

德勤中國全國A股市場華南區合夥人黃玥表示，在註冊制改革實施後，預計更多新股將會於上交所科創板及深圳創業板上市，大陸市場的融資額有機會超越2010年的紀錄。

界面新聞報導，德勤中國發布的2020年前三季大陸和香港新股市場的最新分析預計，截至今年底，科創板或有140至170檔新股，融資金額或達人民幣3,200億元，甚至超過4,000億元；創業板約有120至150檔新股，融資金額或達1,000億至1,300億元；主板和中小企業板預計會有120至150檔新股，融資1,300至1,600億元。

德勤預計，A股市場年內IPO融資總額至少人民幣5,500億元，甚至有可能超過6,000億元，超過A股歷史紀錄。

2010年是A股IPO融資高峰。統計數據顯示，當年A股IPO累計籌資額為人民幣4,882.6億元。

值得注意的是，今年以來IPO步伐明顯加快，上市申請名單大幅上升。德勤預計，今年前三季A股共293檔新股上市，共融資人民幣3,550億元，與2019年前三季的127檔新股，融資1,401億元相比，新股數量增長131%，融資額增長153%。

上交所在今年前三季穩居全球資本市場融資榜首。以今年前9個月的融資總額計算，上海、香港和深圳的交易所將分別奪得全球新股排名的第一名、第三名和第五名。

德勤認為，雖然受到新冠疫情的影響，但大陸資本市場的深化改革與地緣政治緊張局勢，促使新股回流大陸和香港。與此同時，市場對大陸經濟發展抱持樂觀態度，讓市場充斥的流動資金完成多宗超大型新股上市。

數據顯示，今年前三季全球前十大新股融資額榜單中，有四檔來自上交所和港交所，且位居榜單前三名。這四家公司分別是中芯國際、京東集團、京滬高鐵和網易。