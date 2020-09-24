快訊

又抓到！台中業者自大陸進口口罩 假冒國家隊醫用口罩販售

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年A股IPO融資將逾2.3兆 有望創歷史新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
上交所在今年前三季穩居全球資本市場融資榜首。中新社資料照片
上交所在今年前三季穩居全球資本市場融資榜首。中新社資料照片

德勤中國全國A股市場華南區合夥人黃玥表示，在註冊制改革實施後，預計更多新股將會於上交所科創板及深圳創業板上市，大陸市場的融資額有機會超越2010年的紀錄。

界面新聞報導，德勤中國發布的2020年前三季大陸和香港新股市場的最新分析預計，截至今年底，科創板或有140至170檔新股，融資金額或達人民幣3,200億元，甚至超過4,000億元；創業板約有120至150檔新股，融資金額或達1,000億至1,300億元；主板和中小企業板預計會有120至150檔新股，融資1,300至1,600億元。

德勤預計，A股市場年內IPO融資總額至少人民幣5,500億元，甚至有可能超過6,000億元，超過A股歷史紀錄。

2010年是A股IPO融資高峰。統計數據顯示，當年A股IPO累計籌資額為人民幣4,882.6億元。

值得注意的是，今年以來IPO步伐明顯加快，上市申請名單大幅上升。德勤預計，今年前三季A股共293檔新股上市，共融資人民幣3,550億元，與2019年前三季的127檔新股，融資1,401億元相比，新股數量增長131%，融資額增長153%。

上交所在今年前三季穩居全球資本市場融資榜首。以今年前9個月的融資總額計算，上海、香港和深圳的交易所將分別奪得全球新股排名的第一名、第三名和第五名。

德勤認為，雖然受到新冠疫情的影響，但大陸資本市場的深化改革與地緣政治緊張局勢，促使新股回流大陸和香港。與此同時，市場對大陸經濟發展抱持樂觀態度，讓市場充斥的流動資金完成多宗超大型新股上市。

數據顯示，今年前三季全球前十大新股融資額榜單中，有四檔來自上交所和港交所，且位居榜單前三名。這四家公司分別是中芯國際、京東集團、京滬高鐵和網易。

人民幣 IPO 香港

延伸閱讀

賺半年抵一年 永豐實股臨會通過IPO案

台海局勢緊張 游淑惠警告：台人再「這樣做」大陸恐真打來

港媒：台灣「由守而攻」，大陸必定反擊而且加倍奉還

大陸下周一重開邊境 允許三類外國人入境

相關新聞

習近平告訴聯合國秘書長 中國從不想稱王稱霸

據新華社報導，大陸國家主席習近平23日晚間在北京透過視訊會見聯合國秘書長古特雷斯時表示，中國從不搞意識形態對抗，從不主張...

雙航母演習？共軍今起於黃海兩海域進行軍演

中國海事局公告，9月24日8時至30日8時、9月25日零時至26日24時，大陸將在黃海北部兩處海域「執行軍事任務」。北京...

中國宣布禁止兩名澳洲「反華」學者入境

據中共黨媒《環球時報》報導，依據中共《出入境管理法》，澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳戰略政策研究所...

沒完全否定九二共識 陸學者對國民黨提出「三個仍然」

廈門大學台灣研究院副院長張文生今（24）日在環球時報撰文，對國民黨提出「三個仍然」，仍希望國民黨在維護兩岸關係和平發展的...

「國進民退」已成定局？中共發布民企統戰文件

9月15日中共《新華社》報導對中國民營企業的統戰文件，要求所有民營經濟業者必須做「政治上的明白人」，應與「黨」保持高度一致。值得關注的是，《新華社》指出這是1978年改革開放以來，中共首次針對民營經濟公布的「統戰文件」——可見中共已經懶得再為備受爭議的「國進民退」政策遮遮掩掩，對於強力控制甚至「收割」民企，已經發出明確信號付諸行動。

外灘大會開幕 螞蟻首推「Alipay+」

9月24日，在外灘大會的主論壇環節，螞蟻集團董事長井賢棟首次介紹了「Alipay+」的概念，並表示螞蟻已於今年推出Ali...

前大陸國台辦副主任鄭栅潔 補選為全國人大代表

曾任大陸國台辦副主任的鄭柵潔，9月24日上午經浙江省13届人大常委會第24次會議以無記名投票，補選其為第13届全國人民代...

蔡霞：中共顧慮動搖政權 不讓達賴喇嘛回西藏

前中共中央黨校教授蔡霞日前接受外媒專訪表示，曾有中共體制內開明派主張和西藏流亡精神領袖、第十四世達賴喇嘛進行和談，但頑固...

中共否認海峽中線 馬英九：讓兩岸心理距離越來越遠

今天上午因為國慶預演，空軍戰機穿越台北市中心上空，讓不少民眾睡夢中驚醒，以為共軍來襲。前總統馬英九上午在臉書呼籲大陸當局，武力恫嚇只會傷害台灣人民的感情，應該立刻停止。兩岸都應拿出維繫和平的誠意，避免擦槍走火。

港府收回預留用地 迪士尼樂園：極度失望

香港政府昨天宣布收回一塊迪士尼樂園預留用地，相信是用來建興房屋，以解決本地緊張的住房問題；迪士尼對此表示「極度失望」，但政界表示歡迎。

今年A股IPO融資將逾2.3兆 有望創歷史新高

德勤中國全國A股市場華南區合夥人黃玥表示，在註冊制改革實施後，預計更多新股將會於上交所科創板及深圳創業板上市，大陸市場的...

中共黨報：大陸穩控台海局勢，反干預的「工具箱」充足

人民日報海外版今（24）日再度發文，抨擊民進黨「倚美謀獨」必自食惡果。

熱門新聞

港媒：台灣「由守而攻」，大陸必定反擊而且加倍奉還

大陸全面反駁川普指控 指其沒資格指責中國

陸面板業最大併購案！京東方擬斥資520億收購中電熊貓

彭定康籲屏棄一個中國 明5月挺台以觀察員參與WHA

大陸國防部新發言人譚克非 亮相登熱搜第一名

中國「街舞女神」交非裔男友 評論區湧現數萬條謾罵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。