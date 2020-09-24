雙航母演習？共軍今起於黃海兩海域進行軍演

中國海事局公告，9月24日8時至30日8時、9月25日零時至26日24時，大陸將在黃海北部兩處海域「執行軍事任務」。北京大學海洋研究院旗下「南海戰略態勢感知平台」則指出，美軍偵察機22日再度偽裝成菲律賓客機抵近中國，監視解放軍黃海軍事演習。

大陸公告的最新一波演習，其中9月24日8時至30日8時在黃海北部劃定的演習範圍，與9月14日至20日的演習相同。當時解放軍也是在黃海海域同時劃出兩處禁航區，當時大陸網路曾傳出，遼寧號與山東號兩艘航空母艦將在海上進行演習，這是大陸兩艘現役航空母鑑首次同步在海上展開演習。

8月以來，大陸就頻繁在黃海、渤海、東海、南海等海域接連展開各種演習與軍事訓練，美軍對此也密集展開監控。

南海戰略態勢感知平台指出，9月22日13時許，美空軍1架RC-135S導彈監視機（AE01D6）從沖繩嘉手納起飛後信號消失，進入黃海後改用菲律賓客機電碼（75C75C）持續作業至晚上20時許，對黃海進行密集偵察，任務結束改回真實電碼，推測是在監視解放軍在黃海的軍事演習。

南海戰略態勢感知平台表示，這已經是9月根據公開信息記錄到的第六起美軍偵察機冒用他國客機識別碼抵近偵察中國的案例，其中有三次冒用了馬來西亞的客機代碼，另有兩次對象不明。