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中共黨報：大陸穩控台海局勢，反干預的「工具箱」充足
人民日報海外版今（24）日再度發文，抨擊民進黨「倚美謀獨」必自食惡果。
文章稱，美國縱容和支持台獨是為了自身利益，即控制美國遏華第一島鏈的重要節點，製造兩岸分割、對立，強化兩岸緊張關係和民意對峙，使台灣綁定在美國的戰略棋盤上，喪失自身的自主性和選擇權。
文章指出，民進黨當局為了謀獨、脫中，採取對美國一邊倒政策，甘願充當美國的棋子，對美國打台灣牌言聽計從，從政治意識形態、經貿科技、軍事安全等各方面加以對接。民進黨親美反中、聯美抗中的居心和行徑，將台灣民眾綁上「台獨」戰車，也將台灣推向險境。
文章表示，台灣地區的安全不取決於美國，而是由兩岸關係的前途決定的；美國破壞現狀的動作越多，台灣越不安全。美國高官頻頻竄訪台灣，除了製造虛幻的政治效應，對台灣社會有百害而無一利。
文章強調，隨著綜合實力增長和率先控制新冠肺炎疫情，中國大陸穩控台海局勢、反對外部勢力干預的「工具箱」充足，可以根據事態發展作出相應的反應和處置。民進黨當局配合美國做出任何冒險的台獨行徑，都必將遭到迎頭痛擊。
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