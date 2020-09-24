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澳門：在台辦事處主任請辭屬正常人事變動

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
在台灣的澳門經濟文化辦事處主任何永慧請辭，澳門政府指屬正常人事變動。圖／截自澳門經濟文化辦事處官網
在台灣的澳門經濟文化辦事處主任何永慧請辭，澳門政府指屬正常人事變動。圖／截自澳門經濟文化辦事處官網

兩岸關係緊張，在台灣的澳門經濟文化辦事處主任何永慧請辭，引發關注。澳門特區政府23日回應指出，何永慧基於個人原因請求終止定期委任，周六（26日）起由在台辦事處現職人員林智綺擔任代主任，有關安排屬正常人事變動，辦事處目前如常運作。

香港文匯網，澳門政府稱，在台辦事處將一如既往，在中國中央政府處理港澳涉台事務基本原則和政策的指導下，堅持一個中國原則，積極支持和推動澳門民間團體與台灣地區在經濟、文化、教育、體育和旅遊等方面的交流與合作，繼續發揮澳門在兩岸關係中的橋樑作用，促進兩岸關係的和平發展，並繼續為在台的澳門居民提供一切所需的服務和協助。

香港政制及內地事務局今年7月證實，兩名在台灣香港經濟貿易文化辦事處的員工因居留簽證不獲台方批准，稍早前已返回香港工作。港府指出，辦事處一直致力促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，有關工作仍然繼續，暫時並未受到嚴重影響。

有報導指出，台灣駐香港辦事處代理處長高銘村，疑因拒絕應港方要求簽署「支持一個中國切結書」而被迫離港，同時台灣不再續發給香港駐台辦事處人員工作簽證。

香港 澳門

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