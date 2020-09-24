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澳門駐台機構負責人請辭 26日離任

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為去年12月20日上午，澳門特區政府在金蓮花廣場舉行隆重的升旗儀式。香港中通社
圖為去年12月20日上午，澳門特區政府在金蓮花廣場舉行隆重的升旗儀式。香港中通社

在兩岸關係持續惡化之際傳出，澳門駐台機構「在台灣澳門經濟文化辦事處」主任何永慧請辭的消息。對此，澳門特區政府表示，何永慧基於個人原因請求終止定期委任，周六（26日）起由在台辦現職人員林智綺擔任代主任。澳門特區政府強調，有關安排屬正常人事變動，辦事處目前如常運作。

澳門特區政府新聞局23日晚間回應在台灣澳門經濟文化辦事處主任變動的消息指出，何永慧在台灣澳門經濟文化辦事處擔任主任的定期委任，應其本人基於個人原因的請求，自2020年9月26日起終止。

新聞稿稱，在台灣澳門經濟文化辦事處將一如既往，「在中央政府處理港澳涉台事務基本原則和政策的指導下，堅持一個中國原則，積極支持和推動澳門民間團體與台灣地區在經濟、文化、教育、體育、旅遊等方面的交流與合作，繼續發揮澳門在兩岸關係中的橋梁作用，促進兩岸關係的和平發展，並繼續為在台的澳門居民提供一切所需的服務和協助。」

根據澳門特區政府網站訊息，「在台灣澳門經濟文化辦事處」直接由澳門特區行政長官監督，職責為：為澳門居民在台工作、學習、旅遊、商務和生活，以及在急難事件提供服務與協助；促進澳台經貿旅遊、科技環保、教育、醫療衛生、文化創意、學術出版、專業技術、社會福利及其他領域等之交流與合作；加強澳台兩地共同打擊犯罪以及司法協助合作。

但2016年以來，兩岸關係持續惡化連帶衝擊台灣與香港、澳門的關係。原定接任陸委會駐香港辦事處處長的陸委會參事盧長水，已經長達兩年仍無法赴任。陸委會駐澳門辦事處前處長陳雪懷去年7月退休後，原由組長李佩儒代理，但李佩儒早前也已經返台。

澳門 陸委會

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