環時：美軍22日派出3架軍機前往南海、黃海偵察

「說你不算記者，你們就都不算囉。」社會情況在疫情沉默中依舊緊繃的香港，22日再度由港警引爆政策爭議。根據香港警務處周二發函多家傳媒組織的政令通告，即日起只有受港府新聞處註冊認可、或受國際認可及知名的非本地機構，才能被港警視為新聞記者並「合法採訪」；同時，港警將不再承認原本採訪登記程序中，由媒體組織「香港記者協會」及「香港攝影記者協會」所發出的媒體代表資格。儘管以記協、攝記協，以及絕大多數的媒體工會為首的香港新聞從業人員與國際新聞輿論，都批評港府與港警的「記者褫奪令」已嚴重迫害香港僅存的新聞自由，並加劇「新聞官有化」的直接指控，但以維持「社會秩序」為由的港警仍執意強送政策。

2020-09-23 11:57