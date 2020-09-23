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環時：美軍22日派出3架軍機前往南海、黃海偵察

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/「南海戰略態勢感知」智庫官方微博
圖/「南海戰略態勢感知」智庫官方微博

環球時報引述「南海戰略態勢感知」智庫官方微博，美軍22日共派出3架軍機，分別前往南海跟黃海偵察。

「南海戰略態勢感知」表示，9月22日，美海軍1架EP-3E電子偵察機（AE1D8A）凌晨5時進入南海進行偵察，11時許離開；10時許，美海軍1架P-3C反潛巡邏機（AE1D5B）前往南海偵察；13時許，美空軍1架RC-135S導彈監視機（AE01D6）從沖繩嘉手納起飛後信號消失，推測是前往黃海進行偵察。

俄羅斯衛星通訊社報導，對於美軍近期在大陸周邊活動頻繁、軍機在沿海高頻度抵近偵察等情況，大陸國防部新聞發言人吳謙大校，在8月27日的國防部例行記者會上曾回應：「美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。」

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