大陸釋新文宣談九二共識 陸委會：台灣人民立場一貫

大陸國台辦今日在官方微博發布「九二共識問答」，解釋「九二共識」來由與其立場。陸委會今日以書面形式回應，已注意到國台辦的政治宣傳工作，「台灣人民對中方倡議『一中原則』的『九二共識』立場一貫」，從未接受消滅中華民國主權的政治主張與框架，也不會在威脅壓力下屈服。

據了解，大陸國台辦將連續七天發布「九二共識問答」，不過就今日的內容而言，與2016年國台辦在其官網上發布的「九二共識的由來」一文內容相當。國台辦表示，「九二共識問答」是因應蔡政府上台後，拒不承認「九二共識」及其核心意涵，否認兩岸同屬一中的根本性質，且拋出一系列否定「九二共識」的謬論，陸方要澄清與駁正。

陸委會今日回應，我政府致力維護台海和平穩定現狀，堅定捍衛國家主權及民主自由。我方再次呼籲北京當局，在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，促進兩岸良性互動。

國民黨在6日的全代會，黨主席江啟臣表示將會維持「以中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動」，並反對台獨與「一國兩制」。而陸委會主委陳明通則在5月時說過，「九二共識」已翻過一頁，沒有需要再去討論，並說會等他們跟上。