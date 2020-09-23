民陣擬發起十一大遊行 港警2500名警力因應

10月1日被中共列為建政紀念日，香港民間人權陣線（民陣）擬於10月1日發起大遊行，今日已向警方申請不反對通知書，而港警正密切注意事件發展，屆時會出動至少2500名警力因應。

民陣今日晚間在臉書上發布消息，指出要在10月1日舉行「十一大遊行」，未來幾日也會舉行記者會公布詳情。而這次遊行，將重申五大訴求的立場，也要喚起人們不要忘記所有受政權打壓的義士，同時要求釋放12名被陸方扣留的港人。

除了民陣外，據港媒綜合報導，今日也有網民在社交網站上發起「十．一國殤日大遊行」，初步選定在荃灣起步，但未公布遊行路線等細節。而港警屆時將出動2500名警力因應，並會採取「以快打慢」戰略，在示威人群集結前迅速驅散。

去年反送中運動期間，十一當天，反送中示威者發動「十一國殤、六區開花」的示威活動，形成北京慶祝建政，而港人在街頭遊行的兩樣情，對比強烈。