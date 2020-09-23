美眾院通過涉疆法案 陸外交部：堅決反對

大陸外交部發言人汪文斌23日表示，「美國眾議院不顧中方嚴正立場和客觀事實，執意審議通過有關涉疆消極議案，惡意詆毀中國新疆人權狀況，大肆炒作所謂新疆『強迫勞動』問題，威脅對中方實體和個人實施制裁。」中方對此強烈憤慨、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中新網報導，汪文斌在23日舉行的例行記者會上表示，「新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何資格和權利橫加干涉，所謂『強迫勞動』問題，完全是西方一些機構和人員憑空捏造的謊言」。

汪文斌還指出，美方一些人口口聲聲稱關心新疆少數民族，卻無視新疆政府為保障人權、促進新疆人民就業所作出的巨大努力，「肆意炒作所謂新疆『強迫勞動」問題，並以此為藉口採取各種措施限制打壓新疆企業，充分暴露了相關人士遏制新疆發展進步、挑撥中國民族關係，借涉疆問題干涉中國內政、借打『中國牌』謀取個人政治私利的偽善面孔和真實用心，他們的卑劣圖謀注定不會得逞」。

汪文斌強調，中方敦促美方正視事實，認清形勢，立即停止炒作所謂「強迫勞動」問題，停止借涉疆問題干涉中國內政、破壞中國發展，停止推進審議和實施有關涉疆消極議案，中方將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業合法權益，堅定維護自身主權、安全和發展利益。