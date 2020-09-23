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美國對陸豬肉出口猛增 超過貿易戰前水準

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為山西省太原市一家超市。中新社
圖為山西省太原市一家超市。中新社

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）旗下研究子公司Panjiva稱，美國對華豬肉出口已經超過了貿易戰之前的水準，因巴西肉類包裝巨頭 JBS SA和美國最大豬肉商史密斯菲爾德母公司「萬洲國際」出貨量增加。

路透報導，Panjiva 22日表示，今年截至8月31日，JBS SA對大陸的豬肉出口較2017年同期可能增加了370%，萬洲國際相關出口增加90.1%，與此同時，泰森食品（Tyson Foods）對大陸的豬肉出口較2017年同期下滑7.3%。

美國總統川普4月下令，要求美國肉類加工廠保持開放，以確保美國國內肉類供應，儘管有工人爆發新冠疫情；JBS SA 4月表示，美國的工廠因疫情關閉，公司將減少出口以專注於滿足美國國內需求。

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）和Cory Booker在6月時曾問過肉企，他們在疫情期間對大陸的出口規模是多少。JBS SA對此回覆，該公司在美國對華豬肉出口中所占的占比不到10%，JBS稱，出口品主要包括豬蹄和豬肝等美國消費者基本上不吃的產品。

據了解，大陸在1月簽署的第一階段中美貿易協議中同意進口創紀錄的365億美元美國農產品，預計豬肉將會是達到這個目標的關鍵。

疫情 標普 民主黨

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