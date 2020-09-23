大陸全面反駁川普指控 指其沒資格指責中國

中美又爆發新一輪口水戰。針對美國總統川普22日在聯合國大會演講時的各項指控，大陸外交部發言人汪文斌反批川普，「利用聯合國講台，罔顧事實，編造謊言，出於不可告人的政治目的，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決反對。」

川普周二在第75屆聯合國大會講說時，一開場就將新冠病毒稱為「中國病毒」。他並說，「我們必須追責把這場瘟疫釋放到全球的國家：中國。」

川普指控，在病毒的最早時期，中國封鎖了國內旅行，卻允許航班離開中國並讓病毒感染世界。他還批評中國每年向海洋傾倒千百萬噸的塑膠廢棄物和垃圾，在其他國家的水域過度捕撈，破壞大片珊瑚礁，向大氣排放的有毒汞比世界上任何一個國家都多，碳排放量幾乎是美國的兩倍。

川普還表示，如果聯合國要成為一個有效的組織，就必須聚焦全球真正的問題，包括恐怖主義、壓制婦女、強迫勞動、毒品販賣、人口和性販賣、宗教迫害以及對宗教少數群體的民族清洗。

對於川普的發言，大陸常駐聯合國代表張軍當地時間22日中午隨即舉行國際記者會，痛批美方在聯合國大會一般性辯論發言中對中國指責毫無道理。張軍稱，川普的演說是在傳播「政治病毒」，濫用聯合國平台挑起對立、製造分裂。

大陸外交部官網23日則發布汪文斌回應川普演說的新聞稿。汪文斌說，「謊言代替不了真相」。中國是病毒受害國，也是全球抗疫貢獻國。中國第一時間報告疫情，第一時間確定了病原體，第一時間向世界分享了基因序列。

他指出，美國反覆就疫情問題對中國進行無端指責，目的是企圖把本國應對疫情不力的責任「甩鍋」他人。

汪文斌還表示，在氣候變化和環境保護問題上，中國積極承擔符合自身發展階段和國情的國際責任，實施了一系列政策行動，成績有目共睹。反觀美國，作為全球累計排放溫室氣體最多的國家，既不批准「京都議定書」，又退出「巴黎協定」。

他並指，美國才是世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑料消費大國，卻拒絕批准「巴塞爾公約」，為全球塑料垃圾等治理進程設置障礙。汪文斌反問，「這樣一個國家有什麽資格指責中國？」