陸國台辦官方微博、頭條號發布九二共識問答

大陸國台辦今日在其官方微博上發布「九二共識問答①」，解釋「九二共識」是如何達成，以及其意涵。據了解，從今天開始，國台辦將連續7天發布「九二共識問答」。

大陸國台辦今日在官方微博與頭條號發布「九二共識問答」，有關「九二共識」的意涵，大陸國台辦的網站曾在2016年發布過一則「九二共識的由來」，內容同樣觸及「九二共識」的由來與意義。

大陸國台辦發布的問答分為兩部分，在第一部分中，有關九二共識如何達成上指出，1990年11月台灣成立海基會，是本著「中國的、善意的、服務的」精神，接受政府委託，授權與大陸方面聯繫協商，處理涉及公權力的兩岸事務。接著1991年大陸成立海協會，以一中原則為基礎，據有關方面授權，處理海基會的聯繫、交往與商談。

1992年10月底，兩會在香港舉行工作性商談，海協會代表提出5種有關表述一個中國原則的方案；海基會也先後拿出8種表示方案，其中的第8種（口頭）表述方案是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並建議「以口頭聲明方式各自表述」。

據國台辦的問答，1992年11月至12月間，海協會正式致函海基會，指出海基會在香港商談中，就表述堅持一個中國原則的態度提出了具體表述內容，其中明確海峽兩岸均堅持一個中國的原則；重申同意各自以口頭表述的方式聲明「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」的態度，並提出海協會口頭表述的要點為「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

該函件並以附件的方式，將海基會在香港提出的第8種表述方案附在涵後，作為雙方彼此接受的共識內容。而海基會回函則未表示任何異議。國台辦問答指出，至此，雙方都認為經過協商達成了共識，這一共識後來被稱為「九二共識」。

對於九二共識的要義為何？國台辦指出，「九二共識」是雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。達成共識的方式是各自口頭表述，記載於兩會涵電往來中。

國台辦指出，雙方都表明了堅持一個中國原則，追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。對於一個中國的政治涵意，海基會表示認知各有不同；海協會表示，在事務性商談中不涉及，作了求同存異的處理。