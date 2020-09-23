快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重拾「九二共識」？ 大陸今起就此發表系列答問

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為2015年11月，前總統馬英九與大陸國家主席習近平在新加坡會面。聯合報系資料庫
圖為2015年11月，前總統馬英九與大陸國家主席習近平在新加坡會面。聯合報系資料庫

北京有意重拾「九二共識」？環球網今天在「台海」欄目中刊登署名來源為「海研智庫」的文章：「『九二共識』答問① －『九二共識』是如何達成的，其要義是什麽？」的文章指出，在兩岸之間固有矛盾一時難以解決的歷史條件下，「九二共識」的達成，體現了雙方擱置爭議、求同存異的政治智慧，確立了兩岸商談的政治基礎，為兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

在前總統馬英九任內，兩岸曾在「九二共識」的基礎上開啟對話與協商，並簽署包括ECFA早收清單在內的一系列協議。

「海研智庫」即大陸國台辦旗下的「海峽兩岸關係研究中心」，23日發表的這篇文章指出，「堅持『九二共識』、反對『台獨』是兩岸關係和平發展的政治基礎。民進黨當局2016年重新上台後，拒不承認『九二共識』及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定『九二共識』的謬論。為幫助兩岸民眾正確認識『九二共識』的來龍去脈及重要意義，特予澄清和駁正。」

文章稱，1992年10月底，大陸海協會與台灣海基會在香港進行工作性商談。海協會提出五種有關表述堅持一個中國原則的方案，海基會也先後拿出八種表述方案，其中第八種（口頭）表述方案是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並建議「以口頭聲明方式各自表述」。

香港商談結束後，1992年11月16日海協會正式致函海基會，指出海基會在香港商談中就表述堅持一個中國原則的態度「提出了具體表述內容，其中明確了海峽兩岸均堅持一個中國的原則」；重申同意雙方各自以口頭表述的方式聲明「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」的態度。

海協會並提出口頭表述的要點為「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

該函以附件的方式，將海基會在香港提出的第八種表述方案附在函後，作為雙方彼此接受的共識內容。12月3日，海基會回函對此未表示任何異議。至此，雙方都認為經過協商達成了共識。這一共識後來被稱為「九二共識」。

文章稱，「九二共識」是雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。達成共識的方式是各自口頭表述，記載於兩會函電往來中；構成共識的內容就是上述經過協商、相互認可的具體文字。

海研智庫指出，「共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』。對於一個中國的政治涵義，台灣海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。」

九二共識 海基會 海協會

延伸閱讀

陶冬：大陸接下來的經濟復甦 可能比較慢

大陸今年已爆發21次洪水 為1998年來之最

「蔡連任共機開始越中線」 馬憂心：政策若錯 千萬人頭落地

馬英九：美豬、美官員來台 都是為川普選票

相關新聞

大陸全面反駁川普指控 指其沒資格指責中國

中美又爆發新一輪口水戰。針對美國總統川普22日在聯合國大會演講時的各項指控，大陸外交部發言人汪文斌反批川普，「利用聯合國...

陸國台辦官方微博、頭條號發布九二共識問答

大陸國台辦今日在其官方微博上發布「九二共識問答①」，解釋「九二共識」是如何達成，以及其意涵。據了解，從今天開始，國台辦將...

潘曉穎父母指永不能釋懷 要陳同佳盡快赴台投案

在台灣被謀害的港女潘曉穎雙親發表公開信，指對兇嫌陳同佳「永遠不能釋懷，請問你良心過得去嗎？」，並要求陳盡快「堂堂正正站出...

華為：美國打壓帶來很大壓力 「求生存」是主線

華為輪值董事長郭平表示，美國持續打壓給華為的經營帶來很大的壓力，「求生存」是華為的主線。他強調，「華為將會使出所有力量幫...

沒有媒體就無需自由：香港警察即刻強令的「記者褫奪令」？

「說你不算記者，你們就都不算囉。」社會情況在疫情沉默中依舊緊繃的香港，22日再度由港警引爆政策爭議。根據香港警務處周二發函多家傳媒組織的政令通告，即日起只有受港府新聞處註冊認可、或受國際認可及知名的非本地機構，才能被港警視為新聞記者並「合法採訪」；同時，港警將不再承認原本採訪登記程序中，由媒體組織「香港記者協會」及「香港攝影記者協會」所發出的媒體代表資格。儘管以記協、攝記協，以及絕大多數的媒體工會為首的香港新聞從業人員與國際新聞輿論，都批評港府與港警的「記者褫奪令」已嚴重迫害香港僅存的新聞自由，並加劇「新聞官有化」的直接指控，但以維持「社會秩序」為由的港警仍執意強送政策。

中共解放軍傳洩密事件 士兵微信與親友談論軍事秘密被處分

台海局勢緊張，在解放軍東部戰區密集展開演練之際，東部戰區陸軍海防某旅一名戰士因洩密問題被嚴肅處理，引發外界關注。

美國對陸豬肉出口猛增 超過貿易戰前水準

據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）旗下研究子公司Panjiva稱，美國對...

重拾「九二共識」？ 大陸今起就此發表系列答問

北京有意重拾「九二共識」？環球網今天在「台海」欄目中刊登署名來源為「海研智庫」的文章：「『九二共識』答問① －『九二共識...

港媒：台灣的實力 守不住「海峽中線」

香港中評社今（23）日發表「快評」文章指出，大陸大批各型軍機連日飛越「海峽中線」，已以實際行動否定所謂海峽中線的存在。而...

聯合國演說交鋒／習暗酸美：誰都不能搞霸權霸凌

大陸國家主席習近平廿一日在聯合國成立七十五周年紀念峰會上發表演講指出，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展...

聯合國演說交鋒／川普批陸：要為「中國病毒」負責

美國總統川普廿二日在聯合國大會演講中表示，「中國病毒」（China Virus）是第二次世界大戰後，全球再一次面臨看不見...

港警修改記者定義 挨轟篩選媒體

香港警方修訂「警察通例」中的「傳媒代表」定義，最快今天生效。香港記者協會等多個傳媒團體連署抗議，指警方此舉無異於向記者發...

熱門新聞

港媒：台灣的實力 守不住「海峽中線」

中國C919交付一再延後 航空命脈握在美國手中

大陸全面反駁川普指控 指其沒資格指責中國

英特爾中國區總裁楊旭：產線不撤出大陸

聯合國演說交鋒／習暗酸美：誰都不能搞霸權霸凌

任志強被重判18年 中國民間質疑四起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。