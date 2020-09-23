重拾「九二共識」？ 大陸今起就此發表系列答問

北京有意重拾「九二共識」？環球網今天在「台海」欄目中刊登署名來源為「海研智庫」的文章：「『九二共識』答問① －『九二共識』是如何達成的，其要義是什麽？」的文章指出，在兩岸之間固有矛盾一時難以解決的歷史條件下，「九二共識」的達成，體現了雙方擱置爭議、求同存異的政治智慧，確立了兩岸商談的政治基礎，為兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

在前總統馬英九任內，兩岸曾在「九二共識」的基礎上開啟對話與協商，並簽署包括ECFA早收清單在內的一系列協議。

「海研智庫」即大陸國台辦旗下的「海峽兩岸關係研究中心」，23日發表的這篇文章指出，「堅持『九二共識』、反對『台獨』是兩岸關係和平發展的政治基礎。民進黨當局2016年重新上台後，拒不承認『九二共識』及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定『九二共識』的謬論。為幫助兩岸民眾正確認識『九二共識』的來龍去脈及重要意義，特予澄清和駁正。」

文章稱，1992年10月底，大陸海協會與台灣海基會在香港進行工作性商談。海協會提出五種有關表述堅持一個中國原則的方案，海基會也先後拿出八種表述方案，其中第八種（口頭）表述方案是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並建議「以口頭聲明方式各自表述」。

香港商談結束後，1992年11月16日海協會正式致函海基會，指出海基會在香港商談中就表述堅持一個中國原則的態度「提出了具體表述內容，其中明確了海峽兩岸均堅持一個中國的原則」；重申同意雙方各自以口頭表述的方式聲明「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」的態度。

海協會並提出口頭表述的要點為「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

該函以附件的方式，將海基會在香港提出的第八種表述方案附在函後，作為雙方彼此接受的共識內容。12月3日，海基會回函對此未表示任何異議。至此，雙方都認為經過協商達成了共識。這一共識後來被稱為「九二共識」。

文章稱，「九二共識」是雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。達成共識的方式是各自口頭表述，記載於兩會函電往來中；構成共識的內容就是上述經過協商、相互認可的具體文字。

海研智庫指出，「共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』。對於一個中國的政治涵義，台灣海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。」