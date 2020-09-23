潘曉穎父母指永不能釋懷 要陳同佳盡快赴台投案

在台灣被謀害的港女潘曉穎雙親發表公開信，指對兇嫌陳同佳「永遠不能釋懷，請問你良心過得去嗎？」，並要求陳盡快「堂堂正正站出來」赴台灣投案，親自回應問題。

綜合港媒報導，陳同佳去年10月23日因洗黑錢罪在香港刑滿出獄，表示願意赴台灣自首，惟至今近11個月仍未成行，近日再度引發港台關注。

潘曉穎的父母在公開信中形容，女兒是善良、孝順及乖巧的普通少女，本著愉快的心情與陳同佳在一起，但卻在毫無防備的情況下，遭到陳無情及兇殘的殺害。

潘曉穎的父母認為，台灣已為陳同佳建立一個特別聯繫窗口，隨時準備他赴台投案，而陳已出獄至今差不多一年，應盡快兌現赴台的承諾，「不要讓我們無了期地等下去！」。

公開信指出，陳同佳親手將一個原本幸福完美的家庭變得支離破碎、陰陽相隔，「我們永遠不能釋懷，請問你良心過得去嗎？」

他們在信中要求陳「堂堂正正的站出來」，接受殺人案的公正審判，為自己做過的極大錯失承擔責任，「要對得住自己，也要對得住我已死去的女兒」，並指「為什麼你還要龜縮？為什麼必須要等到通關才赴台投案？為什麼你不可以踏上台營航班赴台投案？請你親自出來回應以上問題。」