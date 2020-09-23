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中共解放軍傳洩密事件 士兵微信與親友談論軍事秘密被處分

香港01 / 布藍／報導
陳某某在警示教育大會上懺悔。（微信公眾號＠東部戰區）
陳某某在警示教育大會上懺悔。（微信公眾號＠東部戰區）

台海局勢緊張，在解放軍東部戰區密集展開演練之際，東部戰區陸軍海防某旅一名戰士因洩密問題被嚴肅處理，引發外界關注。

解放軍東部戰區官方微信公眾號9月21日發布消息稱，該戰區陸軍海防某旅上等兵陳某某通過軟件私自購買二手手機，多次在訓練執勤期間，使用未經審批的「機外機」。

陳某某還通過微信、QQ等聊天工具，多次向家人和朋友談論軍事秘密；發送涉軍照片；並在手游平台暴露軍人身份，造成洩密問題。

通報指，依據《中國人民解放軍紀律條令》，經過該旅黨委常委會研究決定，給予陳某某降銜處分，提前退出現役；陳某某在全旅軍人大會上作出深刻檢查。另外，陳某某所在連隊軍政主官行政受警吿處分，陳某某所在班班長被調離崗位並留用察看3個月。

據了解，9月14日至9月20日，解放軍部隊開展首屆軍營網絡安全宣傳周活動，東部戰區陸軍海防某旅在活動中專門開展警示教育，陳某某泄密問題被當作案例，警示官兵「管好手機、不闖紅燈、不越紅線」。在警示教育大會現場，全旅官兵一同觀看陳某某違規使用手機問題警示錄。

教育大會結束後，官兵被要求圍繞此次事件組織開展討論。其中一名指導員張鵬稱：「洩密行為對部隊和個人帶來的危害非常大，心存僥倖必帶來不幸，作為主官要強化責任意識，集中精力把連隊各項工作抓好，絕不能有一絲懈怠和放鬆。」

主官排查手機。（微信公眾號＠東部戰區）
主官排查手機。（微信公眾號＠東部戰區）

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文章授權轉載自《香港01》

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