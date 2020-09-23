港媒：台灣的實力 守不住「海峽中線」

香港中評社今（23）日發表「快評」文章指出，大陸大批各型軍機連日飛越「海峽中線」，已以實際行動否定所謂海峽中線的存在。而當大陸戰機飛越海峽中線常態化，所謂的海峽中線也就名存實亡。

文章稱，所謂的「海峽中線」存不存在，兩岸的認知不同。就算兩岸過去有過某種默契，這種默契現在也不存在了。而台灣的防空力量、外交實力不足以守住所謂的海峽中線，大陸也不懼怕美國可能的反應。

文章指出，海峽中線的平靜已打破，舊的台海軍事格局一去不復返，這是川普政府狂打台灣牌、美台勾連、台獨猖獗的必然結果。

文末表示，數十年來兩岸軍力消長，各自在所謂的海峽中線的角色不斷變換。大陸軍機是否接近海峽中線，一直是反映兩岸關係的重要指標。大陸已以實際行動否定所謂的海峽中線的存在，這是第一步、重要一步。