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克拉奇訪台 國台辦：台灣勿在謀「獨」路上越走越遠

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（人民日報）
大陸國台辦發言人馬曉光。（人民日報）

針對美副國務卿克拉奇訪台，大陸國台辦發言人馬曉光今日應詢表示，奉勸民進黨當局不要低估中國捍衛國家主權和領土完整的决心，不要在謀「獨」道路上越走越遠。

馬曉光透過新聞稿表示，「美方近來接連派高官赴台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞合海和平穩定。民進黨當局挾洋自重，與美勾連，最終損害兩岸同胞利益。奉勸民進黨當局不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的决心，不要在謀『獨』道路上越走越遠」。

美國衛生部部長阿查爾和副國務卿克拉奇日前相繼訪台，後者主要是參加前總統李登輝的紀念儀式。克拉奇台灣行，行政院副院長沈榮津率外交部長吳釗燮和經濟部長王美花及陸委會副主委邱垂正等官員集體到飯店會見克拉奇。

馬曉光 阿查爾 克拉奇 民進黨

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