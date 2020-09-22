稱呼台灣要說「中國台灣地區」陸外交部發言人糾正媒體

大陸外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上，針對媒體提問有關中梵延長主教任命臨時性協議，以及台灣與梵蒂岡的外交關係時，表示台灣是中國領土不可分割的一部分，並要求提問記者以後用「中國台灣地區」來稱呼台灣。

大陸外交部今日舉行例行記者會，有媒體針對中國大陸和梵蒂岡將延長主教任命臨時性協議，以及台梵之間的外交關係時，汪文斌首先做出以上表示。

汪文斌接著表示，中梵關於主教任命臨時性協定簽署近兩年來，在雙方的共同努力下，協議得到了順利的實施，中國大陸天主教事業健康發展。雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程。中梵之間保持著良好的溝通，中方對推進中梵關係是真誠和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。

去年與我斷交的索羅門群島，轉而與中國大陸建交，昨日中國大陸駐索羅門群島使館舉行開館儀式。對此，汪文斌表示，事實證明，一個健康穩定的中索關係符合兩國共同利益，有利於增進兩國人民福祉，「再次彰顯了一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。

至於美媒報導，紐約市一名藏族員警從2014年以來，接受中國大陸駐紐約總領館官員指示，收集當地藏人社團等相關資訊，他因此於昨日被紐約東區法院起訴。

汪文斌對此回應，美方的指控是捏造，起訴書充斥「似乎」、「可能」等臆測，完全是欲加之罪，並稱美方抹黑中國大陸駐美領事機構和人員的圖謀不會得逞。