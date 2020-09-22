369名中國留學生搭「大學包機」抵英國 網酸：接金主來了

搭載369名中國學生的首架赴英留學包機，19日順利抵達北愛爾蘭貝爾法斯特國際機場，這也是英國首架幫助留學生返校的大學包機。這趟從北京直飛貝爾法斯特的航班帶回女王大學(QUB)註冊、超過四分之一的中國學生。

綜合媒體報導，學校要求留學生們起飛前48小時進行新冠病毒檢測，並須在登機時提供檢測陰性證明。接回的留學生們將從機場被直接送往校園，並入住隔離宿舍。QUB包機的單程機票價格為616英鎊(約人民幣5400元)，對於包機而言，這價格算是非常合理。

考慮到留學生秋季入學面臨出行、轉機等一系列困難，女王大學在英國高校中率先推出針對中國學生的包機服務。在北京當局和中國駐貝爾法斯特總領館大力支持下，這次直航包機計畫得以實現。

在英國派包機接回中國留學生的消息上了熱搜後，點讚數最高的幾條評論卻不是學生們想的那樣。

網友的評論裡祝福很少，居多數的居然是一些「酸言酸語」。常見的，像是「這是接金主來了」，還有就是「一是錢的原因，二是錢的原因，三還是錢的原因…」。還有人說，「留在國內上網課多好，幹嘛還花錢去冒這個險？」

但也有人認為，「國內固然安穩，但大多數留學生留學的初衷都是為了學習，在家上網課不僅是對學費的荒廢，也難以實現同樣的學習效果。」

中國駐貝爾法斯特總領事張美芳表示，當前疫情下，中國政府高度重視中國學生在海外的健康安全。總領館積極踐行「外交為民」，與中英多個部門密切合作，全力促成女王大學中國新生首架入學包機如期成行，確保中國學子安全、順利開啟留學之路。總領館還備足防疫「健康包」，提前分發至學生宿舍，確保中國新生抵達後第一時間做好個人防護。