怕被送去中印邊界當砲灰？ 解放軍高歌痛哭影片瘋傳

中印邊界衝突逐漸升溫，7日還傳出45年來首次在中印實際控制線鳴槍事件，為了穩定局勢，中國與印度雙方軍事高層仍在談判中。面對邊境局勢不穩，日前一段影片在網路廣傳，只見車上解放軍士兵們唱著軍歌到一半竟開始放聲痛哭，有一說是這群士兵將被送往中印邊境前線，因為恐被當「砲灰」而落下男兒淚。

一名網友在推特分享一段影片，只見車上全是解放軍士兵，但和平常威風凜凜的形象不同，這群士兵唱著軍歌竟放聲痛哭。原PO在貼文解釋，這群解放軍士兵將被派往中印邊界，原PO表示這群人入伍原本是計畫存夠錢能轉行翻身，不料卻被送往前線「當砲灰」，難怪在車上唱著軍歌到一半便大哭起來。

影片曝光後，網友紛紛回覆「其實西藏酥油茶和奶茶很好喝的，去前線也當成體驗啊」、「不要哭，犧牲後國家有可能會為你立個碑」、「就這個士氣還打仗？還沒上戰場先哭一通」、「祝你們好運，黨一定會忘記你們的」。

不過針對「解放軍被派往中印邊境痛哭」影片，微博上有另一種聲音，「台灣那點事兒」指出，這段影片是安徽省阜陽市潁州區首批10名新兵，因為告別父母後，在前往軍營的路上唱起《軍中綠花》這首歌才放聲大哭，而非網友謠傳的被送去中印邊境當砲灰。